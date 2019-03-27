Samsung yıl sonuna kadar 60 milyon Galaxy S10 satmayı planlıyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sektördeki daralmaya rağmen 2019’un sonuna kadar 60 milyon adet Galaxy S10 satmayı planlıyor.

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Samsung Galaxy S10 satışlarından memnun mu?

Dünya çapındaki tedarikçilerin verdiği rakamlara göre Samsung‘un yeni amiral gemisi ailesinin öncülü S9‘un satış rakamlarını geçmesi bekleniyor. S10 ailesi, Çin ve ABD‘deki siparişler açısından oldukça başarılı oldu. DigiTimes dergisinin yayınladığı rapora göre, S10 serisinin öncül modele göre %10-15 oranında daha fazla sevkiyatının yapıldığı belirtiliyor. Buna göre takvim yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon cihazın satışı gerçekleştirilecek.

Çentiksiz ve delikli yeni tasarım dili, geliştirilmiş kamera gibi geliştirmelerin bu başarıya yol açtığı tahmin ediliyor. Piyasaya ilk çıkan 5G destekli telefon olması da S10‘un Amerika’daki satışlarına olumlu yansıdı (Amerika 5G teknolojisiyle tanışan iki ülkeden biri). Bu yüksek satış beklentisinin S10 ailesinin üyeleri arasındaki paylaşım oranı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.