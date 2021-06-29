Samsung, yeni akıllı saat platformunu tanıttı!

Samsung ve Google’ın akıllı saatler için ortak olarak geliştirdiği yeni arayüz olan One UI Watch, bugün resmi olarak piyasaya çıktı. Şirket, yeni akıllı saat platformunu MWC 2021 fuarında gerçekleştirdiği sunum ile kullanıcılara tanıttı. Gelecekte çıkması beklenen bütün Samsung akıllı saatlerde bu arayüzün kullanılması planlanıyor. Firmanın yeni arayüzle birlikte Galaxy Watch 4’ü de tanıtması bekleniyordu. Ancak şirket bu akıllı saati tanıtmakta acele etmemeye karar verdi. Bununla birlikte ağustos ayında gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 4’ü görebiliriz.

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Mevcut Samsung akıllı saatler, One UI Watch güncellemesini alacak mı?

Samsung, piyasada mevcut olan akıllı saatlere One UI Watch güncellemesini vermeyeceğini açıkladı. Bunun yerine kullanımda olan Tizen platformu için üç yıllık güncelleme desteği sözü verdi. Bu, bazı kullanıcıları memnun etmese de üç yıl güncelleme garantisi firmaya olan güven açısından önemli bir gelişme.

One UI Watch arayüzü, daha fazla uygulamayı erişime açmak ve işlevleri basitleştirmek hedefiyle ortaya çıktı. Ayrıca yeni arayüz, akıllı telefonlar ve akıllı saatler arasındaki etkileşimi geliştirmeyi hedefliyor. Yeni platform ile birlikte akıllı telefona indirilen bir uygulama, akıllı saate de entegre olacak. Tabi bunun için mevcut uygulamanın akıllı saatler için uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca akıllı telefonlarda saat fonksiyonu belirli bir şehir için özelleştirilmişse, aynı bilgiler otomatik olarak akıllı saatte de gösterilecektir.

One UI Watch’ın bir diğer özelliği de kişileri engellemeye yönelik eşitleme desteğidir. Bu özellikle birlikte, saatinizde bir çağrıyı veya mesajı engellediğinizde mevcut kişi telefonda da otomatik olarak engellenecektir. Bunun bir benzeri telefonda engellenen kişinin saatte de engellenmesi olarak karşımıza çıkacak. Yeni ürün yazılımı, Google Play mağazası için de destek sunacak. Kullanıcılar, Spotify, Youtube Music, Adidas Running veya Sleep Cycle gibi uygulamaları yükleyebilecekler. Hatta bu uygulamalara Google Haritalar da dahil olacak.

Tizen destekli Galaxy Watchların yeni akıllı saatlere göre geride kaldığı en önemli konu, üçüncü parti uygulama desteği olacak. Bunun haricinde şirket, One UI Watch için birçok yeni saat kadranı oluşturacak. Firma, özelleştirmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için yeni bir tasarım aracını piyasaya sürecek. Bununla birlikte Samsung, One UI Watch tabanlı saatlerde performansı ve pil ömrünü arttırma sözü verdi. Yeni platforma dayanan ilk Galaxy Watch’un ağustos ayında piyasaya sürülmesi muhtemel gözüküyor.