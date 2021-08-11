Akıllı Telefonlar
2021’DE XIAOMI Mi 9T KULLANMAK | Hala güncel mi ?
2021 yılının ortasında bulunduğumuz bu günlerde 2019 yılının ortasında çıkmış ve tam 2 senelik olan Xiaomi Mi 9T’ye yakından bakıyoruz. Serimizin bu seferki konuğu ise farklı pazarlarda Redmi K20 olarak da bilinen Mi 9T oldu.
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Telefon,tasarımıyla dikkat çeken telefon arka kapağının tasarımı ve ön tarafta herhangi bir delik ekran veya damla çentik bulunmaması tam ekran keyfini yaşatmasıyla dikkat çekmişti Aile, iki farklı versiyon olarak satışa çıkmıştı; Mi 9T ve Mi 9T Pro. Pro versiyonunda zamanının amiral işlemci olan Snapdragon 955 bulunuyorken videomuza konuk olan Mi 9T’de ise Snapdragon 730 işlemcisi bulunuyor. Detaylara indiğimizde Xiaomi Mi 9T’nin ekranı 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran. Ek olarak bu ekran HDR destekliyor. Pop-up ön kamera olması sayesinde herhangi bir ekran deliği veya kamera için ayrılan çentik bulunmuyor. Bu sayede %86.1 ekran kasa oranı sunabiliyor. Mi 9T’nin 403 PPI piksele yoğunluğu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ekran koruması tarafında da Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.
Performans tarafında ise bulunduğu segment için zamanının geçerli işlemcilerinden Qualcomm Snapdragon 730 CPU işlemcisini içerisinde bulunduruyor. Bu işlemciye ek olarak da Adreno 618 GPU grafik birimi eşlik ediyor. 6GB RAM / 64GB Depolama varyasyonu elimizde olan modelin 128GB depolama olan modeli de mevcut. Android 10 sürümü üzerine MIUI 12 arayüzü bulunan Mi 9T’nin gelecekte MIUI 12.5 güncelleme alması da bekleniyor.
Kamera konusunda zamanında kafa karışıklığı yaşatsa da büyük abisi yani Pro versiyonunda geri kalmıyordu. 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığı olan telephoto kamerası ve 13 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip olan 125 derecelik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile [email protected], [email protected] fps ve [email protected] ağır çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca pop-up şeklinde gizlenmiş olan 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerası bulunuyor. Bu kamera ile de [email protected] videolar çekebilmek mümkün.
Ses konusunda büyük bir eksi yiyen Mi 9T, mono hoparlör bulunduruyor. Ancak kablolu kulaklık severler için 3,5mm kulaklık girişi de unutulmamış.
Batarya kısmında ise 4000 mAh büyüklüğünde pil bulunduran telefon, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Zaman içerisinde batarya yıpransa da günü tamamlayacak bir şekilde pil tüketimine sahip. Büyük abisi Pro’da 27W hızlı şarj destekleyip kendisi 18W sunması da bir eksiklik olarak görülebilir.
Ağ bağlantılarında günümüz teknolojilerinin içerisinde barındıran Mi 9T bu konuda size sıkıntı yaşatmıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına sahip olması sayesinde bu bağlantıları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone sahiplerinin %44’ü iPhone 13 modeline geçmeyi planlıyor!
Birçok analiste göre, iPhone 13 serisiyle birlikte Apple cephesini beklentisi büyük bir yıl daha bekliyor. SellCell tarafından yürütülen yeni bir ankette ABD’deki mevcut iPhone sahiplerinin %44’ünün yeni iPhone 13 modellerinden birine geçmeyi planladığını ortaya koyuyor. seçenek iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak dört farklı model arasından iPhone 13 en popüler model olarak karşımıza çıkıyor.
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18 yaş ve üzeri 3.000 ABD’li iPhone kullanıcısı tarafından yanıtlanan ankette, 2021 iPhone modellerinin bazılarında veya tümünde görünmesi beklenen yeni özelliklerden 120Hz değişken yenileme hıza sahip olması beklenen ekranın olası alıcıların en çok tercih ettiği özellik olduğunu ortaya koydu. Yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te olabilecek bu ekranda tartışma konusu oldu.
İçindekiler
Anket, iPhone kullanıcılarının iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max’e daha çok talep olacağını söylüyor
Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.
120Hz yenileme hızı olması, ankete katılanların kendilerini yeni bir 2021 iPhone satın almaya yönelttiğini söyleyenlerin %22’si tarafından en üstte yer aldı. İkincisi sebep ise LTPO ekran paneli sayesinde iPhone 13 serisinde her zaman açık ekranı dört gözle bekleyen kişiler için önemli olduğunu gösterdi ve %16’lık pay almış oldu. Bu özelliklerin her ikisi de LTPO’ya dayandığından, ankete katılanların %38’i bu teknolojiyi yeni iPhone serisine yükseltmenin ana nedenleri olarak seçti.
iPhone kullanıcıları artık 120Hz ekran istiyor
Yapılan ankette %38 oyla mevcut iPhone kullanıcılarının yeni bir iPhone alacak olurlarsa en büyük beklentilerinin 120Hz ekran yenileme özelliğinin bulunmasından yana. iPhone 12 serisi dahil tüm telefonlarında hala 60Hz ekran panelini kullanan Apple artık 120Hz ekrana geçmek istiyor. Geçtiğimiz sene 12 serisiyle gelmesi beklenen ama 5G olmasıyla birlikte 120Hz ekranın pili çok fazla sömüreceği ddüşünülen bu teknoloji beklentileri karşılamamıştı. Bu sene ise yapılan anket sonucuna göre insanların %38’inin iPhone 13’ü satın almayı planladığı ve %31’i iPhone 13 Pro Max için kendilerini hazırladığını gösteriyor. Ayrıca iPhone 13 Pro, ankete katılanların %24’ünün radarındayken, iPhone 13 mini anketi yanıtlayanların yalnızca %7’sinin tercihi olmuş. 13 Mini’nin ankette en az pay almasının sebebinin, iPhone 12 Mini’nin çok fazla satış rakamının olmaması, ekran boyutu ve diğer modellere göre pil tarafında geride kaldığı olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın önümüzdeki yıl iPhone 14 serisi ile bir mini model çıkarmayacağı konuşuluyor. İlginç bir şekilde, iPhone kullanıcılarının %27’si Apple Watch Series 7’yi satın almayı planlarken, %13’ü henüz duyurulmamış olan AirPods 3’ü satın almak istediğini söylüyor.
Yeni Apple Watch ve Airpods’a ilgi büyük
Yakında çıkacak olan Series 7 Apple Watch’un daha ince çerçeveli yeni bir ekrana, daha hızlı bir S7 işlemciye, gelişmiş kablosuz bağlantıya ve yeni bir yeşil renge sahip olacağı konuşulanlar arasında. Ne yazık ki saat, beklenen bir özellik olan kullanıcıların kan şekeri ölçümlerini izlemeye henüz hazır değil. Muhtemelen önümüzdeki yıl, insüline bağımlı şeker hastalarına, kendilerini iğnelemeden ve pahalı bir testte bir damla kan koymadan kan şekeri ölçümlerini verecek bu özelliği göreceğiz. Yalnızca Amerika’da insülin kullanan on milyonlarca insan olduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin gelecekteki bir Apple Watch’ta kullanılabilir hale getirilmesi, saate olan talebi de artıracaktır. Cihaz, kısa süre önce genç bir adamın hayatını kurtaran düşme tespiti de dahil olmak üzere hayat kurtaran sağlık özellikleriyle zaten biliniyor.
AirPods 3’e gelince, daha büyük bir pil ve yeni ve geliştirilmiş bir ses yongası görmemiz çok olası. 2021 iPhone 13 serisi ile birlikte önümüzdeki ay tanıtılması beklenen kablosuz bluetooth kulaklıkların yeni versiyonunu görebiliriz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 ‘Note Pack’ Lansmandan Önce Sızdırıldı!
Güney Koreli dev şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3, 11 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Fakat piyasaya sürmeden önce, Samsung Galaxy Z Fold 3 için benzersiz bir ‘Note Pack’ paketi geldiği internete sızdırıldı. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün S Pen’i destekleyen ilk katlanabilir telefon olduğu söylentileri yaygın ve yeni sızıntı bu iddiaları doğruluyor gibi görünüyor. ‘Note Pack’in bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerdiği de söylenenler arasında.
‘Tipster’ adındaki Twitter kullanıcısı, Samsung Galaxy Z Fold 3 için ön sipariş verirseniz ücretsiz olarak paketlenmesi beklenen ‘Note Pack’i sızdırdı. Bahsedildiği gibi bu paket bir S Pen, bir kılıf ve bir şarj cihazı içerecek. Adaptörün 25W olması bekleniyor ve Note Pack’in 89 Euro (900 TL) olarak fiyatlandırıldığı bildiriliyor. Tipster, bu aksesuarların nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaştı ve kasanın S Pen için de bir tutucuyla birlikte geldiği görülebiliyor.
Samsung, Galaxy Note serisinin bu yıl piyasaya çıkmayacağını doğruladı. Bu söylentilerin odağı ‘Note Paketi’, kaleme alışmış herkesin isteklerini tatmin edecek gibi görünüyor. Paketin içine ayrı bir adaptörün eklenmesi, kutunun içinde paketlenip paketlenmeyeceği konusunda soruları gündeme getiriyor.
Samsung’un bu ‘Note Paketi’ni bir ön sipariş paketi olarak sunup sunmayacağı, 11 Ağustos saat 19.30’da Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacak.
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün beklenen teknik özellikleri
Teknik özellikler cephesinde, Samsung Galaxy Z Fold 3, Android 11 ve OneUI 3.1 ile çalışabilir. 7,6 inç (2.208 x 1.768 piksel) Dinamik AMOLED ekrana ve 120 hertz yenileme hızına sahip olması muhtemel. Bunun yanında diğer ekran ise, 6,2 inçlik bir Süper AMOLED ekran olması bekleniyor. Donanım olarak ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ve Snapdragon 888 Çip seti ile gelecek.
Telefonun 12 megapiksel ana sensör, ultra geniş açılı 12 megapiksel sensör ve ek 12 megapiksel sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı da olabilecek özellikler arasında. Samsung, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile Galaxy Z Fold 3’e 4.400 mAh pil kullanması olası.
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