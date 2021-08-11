2021’DE XIAOMI Mi 9T KULLANMAK | Hala güncel mi ?

2021 yılının ortasında bulunduğumuz bu günlerde 2019 yılının ortasında çıkmış ve tam 2 senelik olan Xiaomi Mi 9T’ye yakından bakıyoruz. Serimizin bu seferki konuğu ise farklı pazarlarda Redmi K20 olarak da bilinen Mi 9T oldu.

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Telefon,tasarımıyla dikkat çeken telefon arka kapağının tasarımı ve ön tarafta herhangi bir delik ekran veya damla çentik bulunmaması tam ekran keyfini yaşatmasıyla dikkat çekmişti Aile, iki farklı versiyon olarak satışa çıkmıştı; Mi 9T ve Mi 9T Pro. Pro versiyonunda zamanının amiral işlemci olan Snapdragon 955 bulunuyorken videomuza konuk olan Mi 9T’de ise Snapdragon 730 işlemcisi bulunuyor. Detaylara indiğimizde Xiaomi Mi 9T’nin ekranı 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran. Ek olarak bu ekran HDR destekliyor. Pop-up ön kamera olması sayesinde herhangi bir ekran deliği veya kamera için ayrılan çentik bulunmuyor. Bu sayede %86.1 ekran kasa oranı sunabiliyor. Mi 9T’nin 403 PPI piksele yoğunluğu olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ekran koruması tarafında da Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış.

Performans tarafında ise bulunduğu segment için zamanının geçerli işlemcilerinden Qualcomm Snapdragon 730 CPU işlemcisini içerisinde bulunduruyor. Bu işlemciye ek olarak da Adreno 618 GPU grafik birimi eşlik ediyor. 6GB RAM / 64GB Depolama varyasyonu elimizde olan modelin 128GB depolama olan modeli de mevcut. Android 10 sürümü üzerine MIUI 12 arayüzü bulunan Mi 9T’nin gelecekte MIUI 12.5 güncelleme alması da bekleniyor.

Kamera konusunda zamanında kafa karışıklığı yaşatsa da büyük abisi yani Pro versiyonunda geri kalmıyordu. 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığı olan telephoto kamerası ve 13 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip olan 125 derecelik bir geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile [email protected], [email protected] fps ve [email protected] ağır çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca pop-up şeklinde gizlenmiş olan 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerası bulunuyor. Bu kamera ile de [email protected] videolar çekebilmek mümkün.

Ses konusunda büyük bir eksi yiyen Mi 9T, mono hoparlör bulunduruyor. Ancak kablolu kulaklık severler için 3,5mm kulaklık girişi de unutulmamış.

Batarya kısmında ise 4000 mAh büyüklüğünde pil bulunduran telefon, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Zaman içerisinde batarya yıpransa da günü tamamlayacak bir şekilde pil tüketimine sahip. Büyük abisi Pro’da 27W hızlı şarj destekleyip kendisi 18W sunması da bir eksiklik olarak görülebilir.

Ağ bağlantılarında günümüz teknolojilerinin içerisinde barındıran Mi 9T bu konuda size sıkıntı yaşatmıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına sahip olması sayesinde bu bağlantıları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

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