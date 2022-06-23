Tüketici haklarını savunan kurumlar ve kişiler, her geçen gün teknoloji dünyasının farklı bir devine karşı harekete geçiyor. Bunun son örneğini Birleşik Krallık’ta Apple’a karşı bazı iPhone modellerini yavaşlattığı gerekçesiyle açılan davada görmüştük. Son gelen haberler, bu sefer Samsung tarafının başının dertte olduğunu gösteriyor. Teknoloji devi, yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle oldukça yüklü bir para cezası ödeyecek!

İçindekiler Söz Konusu Reklamlar 2019 Yılında Yayınlanmış

Söz Konusu Reklamlar 2019 Yılında Yayınlanmış

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından cezaya çarptırılan Samsung’un bu cezaya çarptırılmasının arkasında 2019 yılında yayınlanan reklamlar yer alıyor. Birçok televizyon kanalında yer alan reklamlar, 7 adet Samsung Galaxy telefon modelinin 1.5 metre derinlikteki sularda 30 dakika boyunca dayanabileceğini iddia ediyordu.

Reklamların çoğunda yer alan deniz ve havuz sahneleri, cihazın tuzlu deniz suyu ve klorlu havuz suyu koşullarına da dayanıklı olduğu yönünde bir izlenim bırakıyordu. Samsung tarafının iddialarını test eden Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, tatlı su cihazlara herhangi bir zarar vermezken; tuzlu deniz suyu ve klorlu havuz suyunun uzun vadede cihazın şarj girişinde korozyona (paslanma) neden olduğunu tespit etti. Bunun Samsung’un dayanıklılık iddialarını desteklemediğini söylemek mümkün. Zira yapılan reklamlardan cihazın deniz ve havuz suyuna da dayanıklı olduğu anlaşılıyordu.

Bu şekilde Samsung tarafının dayanıklılık iddialarını çürüten Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Samsung’u 14 milyon dolarlık cezaya çarptırdı. Bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu söylemek mümkün.

“Bu ceza, firmalara iddialarını desteklemeleri konusunda önemli bir hatırlatıcı olacaktır. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, tüketicileri ürünlerinin özellikleri hakkında yanıltan bütün firmalara karşı uygulamalarına devam edecektir”

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu başkanı olan Gina Cass-Gottlieb tarafından yapılan bu açıklamanın birçok büyük şirkete gözdağı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür cezalar sayesinde, markalar yaptıkları reklamlarda daha dikkatli olacak ve kullanıcılara yanlış bilgi vermekten kaçınacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung tarafının Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından böylesi bir cezaya çarptırılması haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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