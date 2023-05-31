Samsung, genişletilmiş gerçeklik (XR) kulaklıklar için özel çip üretmeye yönelik adımlar atıyor. Bu yılın sonlarına doğru veya gelecek yılın başlarında yeni bir XR kulaklığı piyasaya sürmeyi planlayan şirket, Apple’ın yakında çıkacak olan XR cihazıyla rekabet etmeyi hedefliyor. Samsung, XR cihazlar için çip geliştirme sürecine başladığını duyurdu.

Samsung’un Exynos işlemciler ve ISOCELL kamera sensörleri tasarımında deneyimli olan System LSI bölümü, XR cihazlar için işlemci üretme yolunda ilk adımları atmaya başladı. Şirket, önümüzdeki yıl Apple ve Samsung’un XR kulaklıklarının piyasaya sürülmesinin ardından daha fazla şirketin XR cihazlarını piyasaya sürmeye başlamasıyla XR çip pazarına girmeyi planlıyor. Samsung, bu alanda Google ve Qualcomm ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Samsung, XR cihazları için tamamen yeni çipler tasarlayabileceği gibi, mevcut çipleri de bu cihazlara uygun hale getirebilir. Bu çipler, işletim sistemlerini ve uygulamaları çalıştırmak, sensörlerden gelen verileri işlemek ve kullanıcı hareketlerini takip etmek için kullanılacaktır. XR cihazlar, gerçek dünya üzerine yerleştirilen zengin verilerle canlı dil çevirileri, sürükleyici toplantılar ve navigasyon gibi deneyimler sunabilir.

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Counterpoint Research tarafından yapılan bir rapora göre, 2025 yılına kadar yılda 110 milyondan fazla XR cihazının satılması bekleniyor. Bu, şu anki yıllık 18 milyon adetlik satıştan büyük bir artış anlamına geliyor. Tüm XR cihaz pazarının değeri, 2022’deki 13,9 milyar dolardan 2025’te 50,9 milyar dolara çıkabilir. Samsung, ilk XR kulaklığı için Google ile işletim sistemi ve Qualcomm ile işlemci konusunda işbirliği yapmıştır.