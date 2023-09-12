Samsung, Google ve Qualcomm, yeni bir üst düzey karma gerçeklik (XR) başlığı geliştirme konusunda işbirliği yapıyorlar. Bu başlık, kullanıcıların sanal ortamları ve nesneleri koklama yeteneği ile oldukça dikkat çekiyor. Samsung markasıyla satılacağı söylenen bu XR başlığı, inanılmaz yetenekleriyle Apple Vision Pro’ya rakip olacak! Samsung XR başlığı çok güçlü geliyor!

Samsung, Google ve Qualcomm’un İşbirliğiyle Yeni Bir XR Başlığı Geliştiriliyor!

Sızdırılan bilgilere göre, Samsung XR başlık, ultra yüksek 3.000 ppi piksel yoğunluğu sunacak. Ayrıca el takibini destekleyeceği ve sınırlı kapasitede de olsa koku simülasyonu desteği olacağı söyleniyor. Ancak bu kokuyu gerçek dünyadan mı tespit edeceği yoksa yapay kokular üretmek için gelişmiş bir sentez teknolojisi mi kullanacağı bilinmiyor.

Eğer bu bilgi doğruysa, bu büyük bir inovasyon olacaktır. Çünkü büyük tüketici elektroniği şirketleri daha önce VR veya AR başlıklarına koku simülasyonu gibi bir özelliği ekleyememişlerdi. Yani Samsung burada bir ilke imza atabilir.

Bu başlık, Qualcomm XR işlemcisi ve Google ile birlikte geliştirilen bir işletim sistemi kullanacak. Bu yeni karma gerçeklik başlığının Samsung’un 2025’te gerçekleştireceği LSI Teknoloji Günü’nde tanıtılması bekleniyor. Apple Vision Pro’ya rakip olması beklenen cihaz şimdiden büyük ilgi çekti.

Samsung, daha önce Gear VR kulaklıkları gibi VR ürünleri piyasaya sürmüş olsa da, bu yeni XR kulaklığın bağımsız bir cihaz olması ve sadece Galaxy modelleriyle sınırlı kalmaması bekleniyor. Yani Samsung bunu kendi ekosistemiyle sınırlamayacak.

Samsung, Microsoft gibi AR pazarına büyük yatırım yapan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Apple’ın da bu alanda ciddi bir yatırım yaptığı düşünüldüğünde, gelecek buradaymış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu alanda başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!