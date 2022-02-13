Samsung, Xiaomi’nin Mi Air Charge ile Rekabet Edecek Bir Kablosuz Şarj Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Akıllı telefonlar ve diğer aksesuarlar için kablosuz şarj teknolojisinin ortaya çıkmasından bu yana sektörde ciddi gelişmeler gördük. Apple‘ın iPhone‘lar için ters kablosuz şarj tekniklerini test ettiği bildirilirken, Xiaomi, türünün tek örneği olan kablosuz kablosuz şarj teknolojisi olan Mi Air Charge teknolojisini Ocak 2021’de tanıttı. Şimdi, Samsung oyununu geliştirmek için hızlandırıyor mobil cihazları ve aksesuarları hava yoluyla potansiyel olarak şarj edebilen kendi kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

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Samsung Havadan Kablosuz Şarj Teknolojisi Açıklandı

Patently Apple tarafından hazırlanan bir rapora göre, Güney Kore Patent Ofisi, Samsung tarafından yakın zamanda dosyalanan bir PCT/KR2021/009778 patentini yayınladı. Akıllı telefonları ve diğer uyumlu aksesuarları fiziksel olarak temas etmeden şarj edebilecek bir kablosuz güç aktarım cihazını tanımlar.

Koreli dev, kablosuz şarj cihazının üstüne veya yanına herhangi bir yere monte edilebilen bir rezonatör ile birlikte bir kablosuz güç aktarım cihazı geliştirmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Rezonatör daha sonra kablosuz şarjı destekleyen çevredeki cihazlara kablosuz güç iletim yarıçapını genişletmek için kullanılabilir.

Samsung ayrıca, etrafındaki 360 derecelik yarıçapın tamamını kapsayacak ve menzil içindeki mobil cihazlara güç iletecek bir kablosuz güç vericisinin geliştirilebileceğinin altını çiziyor. Şirket ayrıca, kablosuz şarj teknolojisinin yarıçapını genişletmek için kablosuz güç vericisinin etrafında birden fazla rezonatör kullanabileceğini belirtiyor. Nasıl çalışacağına dair daha iyi bir fikir edinmek için aşağıdaki patent resmine göz atabilirsiniz.

Şimdi, Samsung‘un gerçekten kablosuz şarj teknolojisi için bir patent başvurusunda bulunmasına rağmen, hala geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, şirketin teknolojiyi ticari pazarda piyasaya sürmesi biraz zaman alabilir. Bununla birlikte, Çinli dev kablosuz şarj teknolojisinde inanılmaz ilerleme kaydettiği için Samsung’un bu sektörde Xiaomi‘yi veya hatta Oppo‘yu geçip geçemeyeceğini görmek ilginç olurdu. Bu arada Patently Apple, Apple‘ın benzer bir patenti 2013’te, yani Xiaomi veya Samsung’dan çok daha önce açtığını bildirdi. Ancak teknoloji devinin hiçbir cihazına tanıttığını görmedik.

Samsung‘un yeni kablosuz şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Güney Koreli dev Çinli rakibini uzun vadede yenebilir mi? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin.