Gelecekteki iPhone’lar AirPods’ları Ekrandan Kablosuz Olarak Şarj Edebilecek!

Apple, manyetik kablosuz şarj teknolojisi MagSafe‘i iPhone 12 serisiyle yeniden tanıtmasına rağmen, raporlar bu yıl olacağını öne sürse de şirket, aksesuarları için ters kablosuz şarjı desteklemeye henüz başlamadı. Apple şimdi, gelecekteki iPhone‘lar veya iPad‘lerle ters kablosuz şarj teknolojisine bir dönüş yapmayı hedefliyor gibi görünüyor. Kullanıcıların aksesuarlarını ekran üzerinden kablosuz şarj teknolojisi ile şarj etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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Apple Ekrandan Kablosuz Şarj Patenti

Apple tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) sunulan bir patent, iPhone‘lar için kullanıcıların Apple Watch veya AirPods gibi aksesuarlarını cihazın ekranı aracılığıyla kablosuz olarak şarj etmelerine olanak tanıyan yeni bir kablosuz şarj sistemini tanımlıyor. “Ekrandan Kablosuz Şarj” başlıklı patent, Mart 2021’de dosyalandı ve geçen yılın sonlarında yayınlandı.

Patent, tüm kablosuz ekran üzerinden şarj teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında belirsiz açıklamalar sağlasa da, dahil edilen çizimler, ekranın belirli bir bölümünün kablosuz şarj için kullanılabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, özellik etkinleştirildiğinde ekranın belirli bir bölümü içeriği görüntüleyemeyebilir.

Patent, “Bir konfigürasyon, kişisel elektronik cihazın bir yüzünde, örneğin kişisel elektronik cihazın bir ekranı aracılığıyla, bir ekran kalemi veya başka bir aksesuarın kablosuz olarak şarj edilmesine izin verecek şekilde yapılandırılmış bir tablet bilgisayar veya akıllı telefon içerebilir.”

Teknolojiyle ilgili ayrıntılar şu anda belirsizliğini koruyor olsa da, gelecekteki iPhone veya iPad kullanıcılarının Apple Pencil, AirPods veya Apple Watch‘larını akıllı telefon veya tablet ekranının üstüne yerleştirerek şarj edebilecekleri bir gerçek. Bu, bazı durumlarda faydalı olabilir.

Bununla birlikte, Apple onu ticari pazarda yayınlarsa veya ne zaman piyasaya sürerse, teknolojinin gerçek dünyada nasıl çalıştığını görmemiz gerekecek. Ancak diğer Apple patentlerinde olduğu gibi bu patent de ticari pazarda gün yüzüne çıkmayabilir.