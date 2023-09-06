Satın alma listelerimize bu sefer de markalar bazında devam ediyoruz. Bu videomuzda Eren sizlere alınabilecek en iyi Samsung markalı telefonları listeliyor. Peki, siz olsanız hangi Samsung telefonları alırsınız? Önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.

Fiyat/Performansı En İyi Samsung Telefonlar | Hangisi Alınır?

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

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