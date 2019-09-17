Samsung W20 (5G) akıllı telefonu geliyor

Samsung W20 5G tanıtımı öncesinde merak edilen detaylar ortaya çıktı. Samsung’un genellikle Çin piyasasına sürdüğü “Galaxy W” serisine yeni bir üye geliyor.

Hazırladığı bir afişle yeni telefon modelini duyuran Samsung, bu telefona da “Galaxy W20” ismini veriyor. Cihazın isminde bulunan “20” sayısı ile 2020 yılına vurgu yapılıyor. Şirket, kapaklı ve fiziksel tuşlu Galaxy W serisi için Samsung W2019’un devamı olan yeni modelini 5G bağlantısıyla uyumlu olarak hazırlıyor.

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Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan W2019, Kasım ayında tanıtılmış olduğunu göz önünde bulundurursak. Bu kapsamda Samsung W20 5G’nin tanıtılmasına az bir zaman kaldığını söyleyebiliriz.

Telefonun tasarımı kısmında çok önemli bir değişiklik sunması beklenmiyor. Cihaz yine kapaklı telefon tasarımının benimsediğini, arka kısımda çift arka kameranın kullanıldığı, ön kısımda ise bir ekran ve ekran üzerinde tek kamera ile dikkat çekecek. Telefonun kapağını kapattığınız zaman da boyutlar geçen sene sunulan modelle hemen hemen aynı olacak. Cİhazda yine oldukça geniş bir tuş takımına yer verileceğini de ekleyelim.

Samsung Galaxy W20 modeli muhtemelen Snapdragon 855 veya Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alacak ve 512 GB depolama alanına ev sahipliği yapması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy W2019 modeli, 1.200 dolar fiyat etiketi sunmuştu. Samsung, yeni modelinde 5G desteği gibi ek özellikler sunacağını dikkate alınır ise yüksek bir fiyat politikası benimseyecek.