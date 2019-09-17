TP-Link Archer VR600 inceleme: VDSL/ADSL modem ve router

TP-Link Archer VR600 inceleme yazımızda, bir ev veya küçük ölçekli bir ofis için geliştirilen modem/router modeline yakından bakıyoruz.

Kutu içeriği

Modeli satın aldığınızda kutu içeriğinden ürünün kendisi, üç adet çıkarılabilir formda harici anten, iki adet telefon kablosu, bir adet ethernet kablosu ve spliter çıkıyor. Bu anlamda bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği tüm parçaların kutudan çıkması güzel.

Tasarım

TP-Link VR600 modeli piyano siyahı renginde, kompakt ve şık bir tasarıma sahip. Ön tarafta açma kapama tuşu ile beraber kullanıcıların modem/router’ın durumu hakkında bilgi alabileceği LED aydınlatmalar yer alıyor.

Cihazın arka bölümünde ise giriş çıkış yuvalarını görüyoruz. Burada güç girişi, DSL, 4x gigabit ethernet ve USB yuvasını görüyoruz. USB yuvası sayesinde ağa yazıcı, USB bellek gibi çevre birimlerini dahil edebiliyoruz.

TP-Link Archer VR600 inceleme: Teknik özellikler ve performans

Ürünü bir modem olarak kullanmak isterseniz, modelin VDSL2‘ye kadar internet standartlarına destek verdiğini belirtelim. Yani evinizde VDSL2, ADSL2+ ADSL2 ve ADSL bağlantıları için bu modemi kullanabiliyorsunuz.

Kablouz bağlantı tarafında ise günümüzün en önemli beklentilerinden biri olan çift bant desteği bu modelde yer alıyor. Yani hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bant desteği kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu sayede 2.4 GHz üstünden 300 Mbps, 5 GHz üstündense 1300 MHz kablosuz ağ hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Kablosuz ağ performansında öne çıkan bir diğer konu ise Beamforming teknolojisi. Zira bu modelde yer alan üç adet harici antenle birlikte Beamforming teknolojisi sayesinde kablosuz ağ, bu teknolojinin sahip olmadığı modem/router’lara göre daha geniş alanlara yayılabiliyor. Ancak bu teknolojinin sadece 5 GHz bandında çalıştığının da altını çizmek gerek.

Ofisimizde Archer VR600’ün kablosuz ağına bağlıyken gerçekleştirdiğimiz hız testinde, 100 Mbit’e kadar olan Superonline internetimizle aldığımız sonuç şu şekilde:

Tether mobil uygulama desteği

TP-Link’in birçok ürününe destek veren mobil uygulaması Tether, TP-Link VR600 modelinde de kullanılabiliyor. Hem iOS hem de Android platformunda yer alan Tether uygulaması, hem modelin ilk kurulumu için hem de sonrasında ek özelliklerin kontrolü için görev yapıyor.

Ürünü prize takıp gerekli bağlantıları sağladıktan sonra Tether uygulamasını açıp, yeni cihaz kurulumu ekranından saniyeler içerisinde VR600 modelinin ilk kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında modem arayüzüne PC üzerinden bağlanabileceğiniz gibi, ebeveyn kontrolü ve diğer özelleştirmeler için direkt olarak bu uygulamayı da kullanabiliyorsunuz.