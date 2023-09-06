Bu zamana kadar Samsung Display, iPhone X’tan bu yana tüm ileri teknoloji iPhone’lar için OLED panellerin tek tedarikçisi oldu. Önümüzdeki yıl da bu durum devam edecek. Ancak Samsung Display ve LG Display’in iPhone 16 modelleri için Apple’a Mikro Lens Dizisi (MLA) teknolojisine sahip OLED ekranlar kullanmasını teklif ettiği yönünde haberler geldi.

Mikro Lens Dizisi (MLA), OLED ekranların parlaklığını ve güç verimliliğini artırmak için mikroskobik lensler kullanan bir ekran teknolojisidir. Lensler cam ile OLED paneli arasına yerleştiriliyor ve normalde dahili yansıma nedeniyle kaybolacak olan ışığın panelden yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Bu, daha az güç tüketimiyle daha parlak bir ekranla sonuçlanacak.

Ancak bu teknolojinin de bir karşılığı var. MLA ayrıca OLED ekranların görüş açısını da daraltabilir. Bunun nedeni, ekranın içindeki mikro merceğin ışığı belirli bir yöne odaklamasıdır, bu da ekranın belirli açılardan görülmesini zorlaştırabilir. TheElec tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung Display ve LG Display’in Apple’a iPhone 16 serisi için MLA teknolojisini kullanma teklifinde bulunmasının iki nedeni var.

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Birincisi, iki şirketin geliştirmekte olduğu OLED malzeme setleri henüz Apple’ın standartlarını karşılamıyor olabilir. OLED malzeme setleri henüz Apple’ın istediği kadar verimli olmasa bile MLA teknolojisi ekranın parlaklığını artırmaya yardımcı olabilir.

İkinci neden ise MLA teknolojisinin Samsung Display ve LG Display’in Çin’deki rakipleri BOE ile aradaki farkı genişletmesine yardımcı olabilmesidir. BOE , OLED pazarına geç girenlerden biri ve Apple’ın gereksinimlerini karşılayan OLED panelleri üretmekte zorlanıyor. Apple’ın iPhone 16 serisi için MLA teknolojisini benimsemesi ve BOE’nin bu teknolojiyi benimseyememesi, Samsung ve LG Display’e önemli bir avantaj sağlayacak. Ve BOE geride kalacak.

Apple’ın iPhone 16 serisi için MLA teknolojisini benimseyip benimsememe kararı, OLED malzeme setinin verimliliğinin 2024’ün ikinci yarısında seri üretimin başlayacağı zamana kadar artırılıp artırılamayacağına bağlı. Panelin ön tarafına gönderilen ışık miktarı, görüş açısını daraltmadan en azından azaltılmış bir güç tüketimi oranında tutulabilirse, MLA uygulamasının faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak bu, iki yerli panel firması için farklı olacağı söylenen OLED malzeme setinin performansına bağlı olacak.

Bilmeyenleriniz için; MLA hala bazı Samsung ve LG cihazlarına dahil edilen yeni bir ekran teknolojisidir. Samsung, MLA’yı kendi S-Ultra akıllı telefon modellerinde kullanırken LG ise bazı OLED TV’lerde kullandı. Ancak Apple örneğinde marka, iPhone 16 OLED panelleri için MLA başvuru teklifine yanıt olarak iki yerli panel şirketinden OLED malzeme setinin verimliliğini artırmaya odaklanmasını talep etti. Nihai kararın verilmesinin zaman alması bekleniyor.