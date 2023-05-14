Samsung bir süre önce Galaxy S23 serisini piyasaya sürmüştü. Seri üç akıllı telefondan oluşuyor:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy S23 Ultra’nın özel versiyonu olan Galaxy S23 Ultra Limited Edition’ı piyasaya sürdü. Detaylar haberde.

Paketin içerisinden klasik Galaxy S23 Ultra çıkıyor. Bunun yanı sıra Samsung’un piyasaya yeni sürdüğü Samsung Galaxy Watch 5 de kutu içeriğinde bulunuyor. Bitti mi dediğinizi duyar gibiyim, bitmedi. Samsung bu kutunun içerisinden bir de 15W kablosuz hızlı şarj cihazı veriyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra Neler Vaat Ediyor?

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya