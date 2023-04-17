Yapay zekanın en iyi yeteneklerini arama motorlarına getirme yarışı bir süredir Microsoft liderliğinde devam ediyor. ChatGPT destekli Bing’in kısa süre önce piyasaya sürülmesinin ardından Google oldukça zor günler geçiriyor. Şimdi, Google’ın en yakın dostu ve işbirlikçisi Samsung bile Galaxy telefon ve tabletlerinde Bing’e geçmeyi düşünüyor. Google önemli bir statejik partnerini kaybedebilir!

Yapay Zekalı Bing Geliştikçe Google Kan Kaybediyor!

Yapay zeka yeteneklerinin Bing’e entegre edilmesiyle beraber Microsoft cephesi inanılmaz başarılara imza atmaya başladı ve Bing arama motoru kullanımı tarihin zirvesine ulaştı. Google ise tam anlamıyla çakılmış durumda ve ne yapacağını bilmiyor. Bu nedenle Google, mevcut arama motorunu yapay zeka özellikleriyle donatmak için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.

Şirket, konu hakkında harekete geçti ve ‘Magi’ Projesini başlattı. Bu yeni projeyle beraber Google, yapay zeka özelliklerine kavuşacak ve mevcut hizmetinden çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayacak. Google’ın şu anda ‘Magi’ projesi üzerinde çalışan 160’ın üzerinde tasarımcısı, mühendisi, yöneticisi ve diğer personeli bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta çalışanlar, Mayıs 2023’te düzenlenecek olan I/O 2023’te Google’ın arama motorundaki ‘Magi’ yapay zekasını test etmeye davet edildi. Etkinlikte Magi’nin sınırlı özelliklerle geleceği fakat bu sonbaharda daha fazla özelliğin ekleneceği söyleniyor.

Google bu konuda atak yapsa da, şirketin dostları çoktan düşman safına geçmek için planlar yapıyor. Google’ın apar topar lansman yapmasının nedeni, Samsung’un şu anda Bing’i Galaxy cihazlarında varsayılan arama motoru yapmak için Microsoft ile müzakere aşamasında olması. Buna şirketin Android tabanlı akıllı telefonları ve tabletleri dahil.

Google, Samsung ve Microsoft arasındaki görüşmelerden ve Güney Koreli firmanın cihazları için Bing’e geçmeyi düşündüğünden haberdar oldu ve yapay zeka konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Zira Samsung en çok satan Android telefon üreticisi ve bütün Galaxy cihazlarda Google arama motorunun varsayılan olması Google’a önemli sayıda kullanıcı kazandırıyordu.

Google, Samsung’un Galaxy cihazları için varsayılan arama motoru olarak Microsoft Bing’i tercih etmesinin, Bing’in sunduğu yapay zeka özelliklerinden kaynaklandığına inanıyor. Samsung’un Bing’e geçmeyi düşünmesi ise Google’ı ‘panik’ moduna sokmuş durumda.

Bu nedenle Google, Magi AI’yi arama motoruna getirmek ve Samsung’a kendi karşı adımını atmak için çok çalışıyor. Eğer Google, sofraya iyi bir şeyler getirmeyi başarırsa, Samsung masadan kalkmayabilir ve eski dostunun hatrı için Microsoft’un gemisine atlamaktan vazgeçebilir.

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Google Magi’nin ilk lansmanı yalnızca ABD’de ve en fazla bir milyon kullanıcıyla yapılacak. Daha sonra, yıl sonuna kadar Magi dünya genelinde 30 milyon kullanıcıya ulaşacak. Bunlar iddialı rakamlar olsa da, Google’ın halen en popüler arama motoru olduğu düşünüldüğünde bu rakam pek de şaşırtıcı değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google ve Samsung ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!