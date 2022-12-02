Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir doğrudan Çin’in BOE tedarikçisi tarafından üretilen OLED ve LCD panelleri satın alıyordu. Geldiğimiz noktaya kadar yapılan anlaşma sorunsuz geçti. Cep telefonu ve TV üreticisi BOE’nin sağladığı panelleri kullandı. Ancak son gelen bilgilere göre Samsung artık BOE tarafından sağlanan OLED panelleri satın almaktan vazgeçti. Raporlara göre, iki işletme arasında yapılan anlaşma 2023 yılından itibaren iptal edilecek. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Samsung, Artık BOE’den Ürün Almayacak

TheElec’in edindiği bilgilere göre, Samsung BOE’yi resmi tedarikçi listesinden çıkardı. Şirket bundan sonra Çinli üreticiden herhangi bir ürün satın almayacak. Bu durum BOE’nin telif ödemeleriyle ilgili son dönemde yaşadığı sorunların bir sonucu. Haberlere göre, Güney Koreli şirket BOE’den pazarlamasında Samsung’un adını kullandığı için telif ücreti ödemesini istedi. Ancak Çinli şirket bunu reddetti. Samsung olaydan sonra BOE’den adlığı ekran paneli sayısını minimuma indirdi. Şimdi ise şirket ticareti tamamen kesmek istiyor.

BOE tarafından tedarik edilen paneller Samsung tarafından akıllı telefonlarında ve diğer ürünlerinde kullanılıyordu. Şimdi, marka tarafından yayınlanan resmi tedarikçi listesi, BOE’nin artık ekran tedarikçilerinin bir parçası olmadığını ortaya koydu. BOE ve Samsung arasındaki anlaşmadaki değişiklikler nedeniyle, marka artık ekranları CSOT ve LG display’den satın almayı tercih edecek. Samsung’un bu hamlesiyle ilgili daha fazla resmi bilginin yakında geleceğine inanıyoruz.

Çin’i çevreleyen jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle, Apple ve Samsung da dahil olmak üzere birçok işletme Çinli tedarikçilere olan bağımlılıklarını azaltıyor. Son raporlara göre, Apple artık Çin hükümeti tarafından finanse edilen YMTC şirketinden NAND çipleri satın almayacak. Bunun yerine SK Hynix ve Samsung’dan NAND çipleri satın alacak. Bu durumların son örneği de Samsung ve BOE arasındaki en son sözleşme iptali gibi gözüküyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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