Instagram, yaptığı yeni güncellemeyle birlikte ana sayfa akışına “Önerilen Gönderiler” adlı bir bölüm ekledi. Bu bölüm, kullanıcılara takip etmediği hesaplardan gelen gönderileri gösteriyor.

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Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirmelerini ve etkileşimini artırmalarını sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Bundan sonra artık ana sayfa akışında, takip etmediğiniz hesaplar tarafından paylaşılan gönderiler yer alacak. Tıpkı Keşfet mantığıyla çalışan bu sisteme Instagram, “Önerilen Gönderiler” adını veriyor.

Instagram ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı

Kullanıcıların büyük bir bölümü Instagram’da ana sayfada dolaşırken, genellikle akışın sonuna geldiğinde uygulamadan çıkmayı tercih ediyor; çünkü yapılacak başka bir aktivite yok. Aslında Instagram, çok uzun süre önce hayata geçirdiği Keşfet özelliği sayesinde bu eksikliği doldurmuştu ancak Keşfet’ten tam olarak memnun olmamış olacak ki, benzer bir sistemi ana sayfa akışına da getirdi.

Ayrıca buna benzer şekilde, Instagram’da son bir yıldır ana sayfa akışında kullanıcıların bütün gönderileri gördüğüne dair uyarı mesajı da yer alıyor; ancak burası, önceden sadece takip edilen hesapların gönderileriyle alakalı bilgi veriyordu. Şimdi ise Instagram, sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü gönderileri, tamamen size özel olmak suretiyle ana sayfanıza ekleyecek.

Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, bu özelliğin amacıyla alakalı; “İnsanların akışı takip ederken, ilgilerini çeken daha fazla gönderi aramaya devam ettiklerini görüyoruz, bunu isteyenler için biraz daha derine inmeyi kolaylaştırmak istedik.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Instagram’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre gördüğünüz gönderiler, takip ettiğiniz hesapların beğenilerine göre belirleniyor.

Bununla birlikte Önerilen Gönderiler bölümünün, IGTV ve Reels videolarını içermediğini de ekleyelim. Bu bölümde yalnızca normal video ve fotoğraflar yer alacak. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde IGTV veya Reels videolarını da burada görmeye başlayabiliriz.