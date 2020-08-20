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Instagram, ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Instagram, yaptığı yeni güncellemeyle birlikte ana sayfa akışına “Önerilen Gönderiler” adlı bir bölüm ekledi. Bu bölüm, kullanıcılara takip etmediği hesaplardan gelen gönderileri gösteriyor.
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirmelerini ve etkileşimini artırmalarını sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Bundan sonra artık ana sayfa akışında, takip etmediğiniz hesaplar tarafından paylaşılan gönderiler yer alacak. Tıpkı Keşfet mantığıyla çalışan bu sisteme Instagram, “Önerilen Gönderiler” adını veriyor.
Instagram ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Kullanıcıların büyük bir bölümü Instagram’da ana sayfada dolaşırken, genellikle akışın sonuna geldiğinde uygulamadan çıkmayı tercih ediyor; çünkü yapılacak başka bir aktivite yok. Aslında Instagram, çok uzun süre önce hayata geçirdiği Keşfet özelliği sayesinde bu eksikliği doldurmuştu ancak Keşfet’ten tam olarak memnun olmamış olacak ki, benzer bir sistemi ana sayfa akışına da getirdi.
Ayrıca buna benzer şekilde, Instagram’da son bir yıldır ana sayfa akışında kullanıcıların bütün gönderileri gördüğüne dair uyarı mesajı da yer alıyor; ancak burası, önceden sadece takip edilen hesapların gönderileriyle alakalı bilgi veriyordu. Şimdi ise Instagram, sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü gönderileri, tamamen size özel olmak suretiyle ana sayfanıza ekleyecek.
Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, bu özelliğin amacıyla alakalı; “İnsanların akışı takip ederken, ilgilerini çeken daha fazla gönderi aramaya devam ettiklerini görüyoruz, bunu isteyenler için biraz daha derine inmeyi kolaylaştırmak istedik.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Instagram’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre gördüğünüz gönderiler, takip ettiğiniz hesapların beğenilerine göre belirleniyor.
Bununla birlikte Önerilen Gönderiler bölümünün, IGTV ve Reels videolarını içermediğini de ekleyelim. Bu bölümde yalnızca normal video ve fotoğraflar yer alacak. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde IGTV veya Reels videolarını da burada görmeye başlayabiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei açıkladı; eski telefonlar güncelleme almaya devam edecek
Huawei, Google Mobil Servisleri’ne sahip olan telefonlarının hala yazılım güncellemesi almaya devam edeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Google Servisleri’ne sahip telefon kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.
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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Google yasağından etkilenmeyen telefonları bile olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre; ABD hükümeti tarafından Huawei’ye verilen geçici genel lisans süresinin dolduğu ve bundan dolayı içinde Google Mobil Servisleri (GMS) bulunan akıllı telefonların bile artık güncelleme alamayacağı söyleniyordu.
Huawei, Google yüklü telefonların güncellenmeye devam edeceğini söyledi
İşte tüm bu söylentilerle alakalı Huawei, Twitter’dan bir takipçisine verdiği cevapta mevcut cihazların olumsuz etkilenmeyeceğini ve hala güncelleme desteği verileceğini söyledi. Bu durumun, aynı zamanda Huawei’nin alt markası olan Honor akıllı telefonlar için de geçerli olduğunu ekleyelim. Yani telefonunda Google Play ve ona bağlı servisleri yüklü olan Huawei ve Honor kullanıcıları, yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almaya devam edecek.
Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020
Bilindiği üzere Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı Amerikan şirketleriyle iş yapma yasağından beri ürettiği akıllı telefonlarda GMS’ye yer veremiyor. Hatta bu nedenle şirket, kendine has benzersiz bir ekosistem yaratmak için hem yazılım hem de donanım tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ancak geçici genel lisansının dolmasından ötürü, kullanıcılar da oluşan bir panik havası vardı. Bu bağlamda şirketin, kafa karışıklığını gidermek açısından bu açıklamayı yapmasının insanların içine su serptiğini söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni ekran teknolojisi için iki marka başvurusu yaptı
Huawei, yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını gözler önüne seren iki adet yeni marka başvurusunda bulundu. Bu hamlesiyle Huawei’nin Mate serisi üzerinde yeni inovasyonlar yapmayı planladığı anlaşılıyor.
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Çinli teknoloji devi Huawei’nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurusunu yaptığı yeni ticari markaları, MateDisplay ve MateScreen olarak adlandırılıyor. Gizmochina’dan aktarılan bilgilere göre Huawei’nin bu hamlesi, şirketin Mate serisi ürünleri için yeni bir ekran teknolojisi hayata geçirmeyi planladığını gösteriyor.
Huawei’nin Mate adıyla akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar ürettiğini biliyoruz. Hatta şirket MateX model kodlu katlanabilen bir akıllı telefon üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Huawei, farklı teknolojiler kullandığı MateBook adlı dizüstü bilgisayarlar da üretiyor. Bu bağlamda bazı yorumcular MateDisplay ve MateScreen markalarının isminden yola çıkarak, önümüzdeki süreçte şirketin alışılmışın dışında farklı bir ekran teknolojisine sahip yeni akıllı telefon veya bilgisayarlarla karşımıza çıkacağını ifade ediyor.
Huawei, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı marka başvurularıyla ilgili resmi açıklama yapmadı, ayrıca üzerinde çalıştığı teknolojiye ilişkin de bilgi vermedi. Ancak marka tanımında MateDisplay ve MateScreen, şu ifadelerle açıklanıyor: “bilgisayarlar; dizüstü bilgisayarlar; tabletler; cep telefonları; akıllı telefonlar; akıllı saatler; Düz panel ekran; LED ekran; OLED ekran paneli; bilgisayar ekranı; televizyon ekranı.”
Buradan da anlaşıldığı üzere yeni markalar her ne kadar detayı bilinmese de, bilgisayar veya akıllı telefonlar ile doğrudan alakalı. Büyük olasılıkla Huawei, Galaxy Z Flip 2′de olduğu gibi içe doğru katlanabilen ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor; hatta bunun, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıran ilk telefon olacağı da ihtimaller arasında.
Her şeye rağmen Huawei, üzerindeki tüm baskıları aldırmaksızın yoluna devam ediyor. Ayrıca şirket, Mate adıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı Mate Watch isimli akıllı saatinin yanı sıra MateBuds isimli tam kablosuz kulaklık ile, Mate serisini daha da güçlendirmeye çalışıyor.
Apple
Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!
A.B.D merkezli teknoloji devi Apple, Çarşamba günü itibarıyla 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Hisse senedi fiyatı kısa bir süre için 467,77 dolara ulaşan şirket, günü 462,83 dolar fiyat ve 1,98 trilyon dolarlık piyasa değeri ile kapattı.
Çoğu kullanıcının evden çalışmaya geçiş yaptığı salgın döneminde ortaya çıkan ani teknoloji ihtiyacından da beslenen firma, oldukça başarılı bir yıl geçirdi. iPhone satışlarının yaz sezonunda yaşadığı %15 düşüşe rağmen firma 2020 yılı için kendini toparlamayı başardı.
Apple, Temmuz Ayı’nda sunduğu ürün ve hizmetlerden sağladığı 59,7 milyar dolar gelir ile yılın 2. çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti. Firma söz konusu büyüme performansını evden çalışan tüketicilere ve güçlü online satışlara bağlıyor.
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Apple ayrıca 2018’de de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk A.B.D şirketi olmuştu. Yılın başından bugüne değeri %60 artan firma hisseleri geçen yıla göre %120 değer kazandı.
Yatırımcılar artık Apple’ı bir donanım üretici olarak görmüyor ve firmanın bir yazılım şirketi olduğuna dikkat çekiyor.