Meizu 18 serisi, 2K çözünürlüklü ekran ile gelecek!

Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi resmi olarak şirket tarafından Weibo hesabı üzerinden bazı teknik özellikleriyle ortaya çıktı. Yeni seri taban model ve Pro model olmak üzere iki farklı telefon ile gelecek. Çinli akıllı telefon üreticisi, her iki cihaz için de posterlerle birlikte iki gönderi paylaştı. Şirket, bu paylaşımlarda cihazların ekran özellikleri ve hafifliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

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Meizu 18 serisinin ekran özellikleri neler olacak?

Meizu 18 serisinin temel modeli, 6.2 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. Pro model ise yine 6.2 inç boyutunda ve 2K çözünürlüklü AMOLED bir panelle geliyor olacak. Bununla birlikte her iki modelin ekran tazeleme hızının ise 120 Hz olması muhtemel. Ayrıca her iki modelde de ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Seri ile ilgili tüm detaylar henüz bilinmese de temel teknik özellikleri hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılara göre temel model, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Pro model ise Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek.

Meizu‘nun yeni serisinin Pro modeli, söylentilere göre 40W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca cihazların 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmesi de muhtemel gözüküyor. Diğer olası varyasyonlar hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Meizu 18 serisinin 3 Mart tarihinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm bilgilere ulaşacağız. O güne kadar teknik özellikler ve fiyatlarla ilgili sızıntıların ortaya çıkmasını bekliyoruz.