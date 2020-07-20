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Samsung, Unpacked etkinliğinde 5 ürün tanıtacak!
Samsung’un yeni ürünlerini duyuracağı Galaxy Unpacked 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte tanıtılacak ürünler teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenirken, hangi ürünlerin karşımıza çıkacağı kesinlik kazandı.
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Note 20 serisinin ötesinde: İşte Galaxy Unpacked 2020’de tanıtılacak cihazlar!
Samsung Mobile CEO’su Tae-moon Roh, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Unpacked 2020 etkinliği için markanın blog sitesinde bir yazı kaleme aldı. Etkinlikte 5 yeni cihazın tanıtılacağını belirten Roh, üstü kapalı da olsa bu cihazların hangileri olacağını doğrulamış oldu. Yönetici ismin verdiği bilgiler ışığında, Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modeli de duyurulacak. Ayrıca ekosistem tarafındaki Galaxy Watch 2 akıllı saat, Galaxy Buds Live kablosuz kulak içi kulaklık ve Galaxy Tab S7 tablet ise etkinliğin diğer cihazları olacak.
TM Roh, marka stratejisi ile ilgili bilgiler verdiği yazının devamında ise COVID-19 salgını sonrasındaki süreci “Sıradan Normal” şeklinde tanımlıyor. Samsung’un bu süreçten güçlenerek çıkmak adına anlamlı inovasyonlar, açık işbirliği ve operasyonel çeviklik şeklindeki 3 farklı alana odaklanacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazlar gibi yenilikler anlamlı inovasyon tarafında değerlendirilirken; Google, Microsoft, Netflix ve Spotify gibi şirketlerle yapılan işbirlikleri ise açık işbirliği şeklinde adlandırılıyor. Operasyon çeviklik tarafı ise karar mekanizması için COVID-19’un getirdiği hızlı dönüşüm sürecini temsil ediyor.
Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 serisi; Note 20, Note 20+ ve Note 20 Ultra şeklinde 3 farklı modele ayrılıyor. Galaxy Note 20 modeli serinin giriş modeli niteliğini taşırken, Plus versiyonunun farkı daha geniş ekranı olacak. Ayrıca daha önce Galaxy S20 ailesinde gördüğümüz ve yüksek optik zoom yeteneği barındıran Ultra sürümü de seride ilk defa yerini alacak.
Genel
Elektrikli sedan Mercedes EQS’nin iddialı menzili açıklandı!
Mercedes-Benz, EQS adını vereceği amiral gemisi elektrikli sedanı ile Tesla Model S ve Porsche Taycan‘ı hedef alıyor. Daimler CEO’su araca dair merak edilen önemli detaylardan biri olan menzil konusunu açıklığa kavuşturdu.
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Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Daimler CEO‘su Ola Kallenius, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen EQS’nin, WLTP döngüsüne göre 700 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacağını söyledi.
Kallenius, “Gelecek yıl, Mercedes’in elektrikli geleceği için yeni bir dönem başlayacak. EQS ile standartları yeniden belirleyeceğiz. WLTP’ye göre 700 km’den fazla menzili ile elektrikli arabalara olan düşüncelerimiz değişecek. Tamamen elektrikli mimariye dayanan EQS, Mercedes-Benz’in ilk %100 elektrikli lüks sedanı olacak. Pillerin konumundan aracın tasarımına kadar yepyeni fikirler bu araçta yer alıyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.
EQS, Modüler Elektrik Mimarisi (MEA) üzerinde yükselecek. Daimler’ın Suttelfingen (Almanya) tesislerinde üretilen bataryalar, Stuttgart-Unterturkheim fabrikasında EQS ile birleştirilecek. Adındaki “S” kısmından da anlaşılacağı üzere S-Serisi’nin lüks, konfor ve güvenlik özellikleri elbette yer alacak. Fakat dört tekerlekten direksiyon ve dört tekerlekten elektrikli çekiş gibi özel yetenekler de EQS’de bulunacak.
Mercedes-Benz EQS’nin teknik detayları
Güç aktarma sistemlerinin tam ayrıntıları henüz açıklanmadı. Fakat bazı raporlara göre araçta, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift motorun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki motorun ise en kötü ihtimalle 400 beygiri aşkın bir güce sahip olması bekleniyor. Durum böyleyken AMG dokunuşlu bir modelin ise 600 beygir civarında bir güce sahip olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!
Normalde de fazla üretilmeyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Xago Edition ile daha da nadir hale geldi. Söz konusu proje, Lamborghini’nin yeni stüdyosu Ad Personam tarafından yapılıyor.
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Ad Personam, İtalyan üretcinin Sant’Agata Bolognese bölgesindeki tesisinde yer alıyor. Bu stüdyo, Lamborghini müşterileri için oldukça geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Hem de bu detayları konuşmak için İtalya’ya gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu aydan itibaren müşteriler, bayiler üzerinden video görüşme ile iki saatlik ilk görüşme toplantısı yapabilecek. Video görüşmesi esnasında canlı olarak Ad Personam takımı ile görüşerek taslaklar hakkında konuşabilecek ve fiyat detaylarını tartışabilecekler.
Yeni Ad Personam biriminin açılışını kutlamak adına Lamborghini, Aventador SVJ’lerini istediği gibi kişiselleştirebilecek, 10 adet müşteriye özel Xago Edition araçları duyurdu. İtalyan üretici bu sınırlı sürüm için “Satürn gezegeninin, Kuzey Kutbu’nda yer alan altıgen bulutlardan ve doğadaki altıgenin gücünden” ilham aldıklarını söylüyor.
Bu özel sürümün dış tasarımında, geçişli gümüş renge sahip altıgen desen ve parlak siyah Niero Ad Personam jantlar ile Ad Personam’ın özel kontrastlı rengi oldukça çekici görünüyor.
Aracın kabininde ise altıgen temalı özel koltuk desenleri ve dış tasarımdaki mavi kontrast ile uyumlu detaylar yer alıyor. Ayrıca bütün Aventador SVJ Xago modellerinin her biri numaralandırılmış plakalara sahip olacak.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
OnePlus Buds, resmi görselleri ile ortaya çıktı!
OnePlus Buds kulaklıklar çıkışına yakın artık yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil kulaklıkların resmi görüntüleri ortaya çıktı.
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OnePlus Buds, tasarım detayları belli oldu!
Gerçek kablosuz kulaklıklar piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Neredeyse her telefon üreticisinin girdiği bu rekabette artık yeni bir oyuncu daha var. OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni gerçek kablosuz kulaklığı Buds cihazını duyurmuştu. Firmanın OnePlus Nord ile birlikte çıkarmayı planladığı serinin resmi görüntüleri ortaya çıktı. XDA yazarı Max Weinbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bu sayede cihazın renk seçenekleri ve tasarım detayları da tam anlamıyla belli olmuş oldu.
— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020
Beyaz mavi ve siyah renk seçenekleri ile bizleri karşılayan Buds, görünüş olarak Apple yapımı AirPods kulaklıklara benzemekte. Daha oval yapıda kutu tasarımına sahip olan cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 36 gram kutu, 4.6 gram da kulaklık ağırlığına sahip cihaz, kablolu 7.5 W hızlı şarj desteği sunmakta. Yaklaşık 30 saate varan pil performansı vadeden firma, yeni nesil kulaklığı sayesinde piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. OnePlus Nord serisi ile birlikte tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgisine henüz ulaşılamadı. Bakalım firma, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile başarı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.