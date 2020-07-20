Samsung, Unpacked etkinliğinde 5 ürün tanıtacak!

Samsung’un yeni ürünlerini duyuracağı Galaxy Unpacked 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi şekilde gerçekleştirilecek. Etkinlikte tanıtılacak ürünler teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenirken, hangi ürünlerin karşımıza çıkacağı kesinlik kazandı.

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Note 20 serisinin ötesinde: İşte Galaxy Unpacked 2020’de tanıtılacak cihazlar!

Samsung Mobile CEO’su Tae-moon Roh, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Unpacked 2020 etkinliği için markanın blog sitesinde bir yazı kaleme aldı. Etkinlikte 5 yeni cihazın tanıtılacağını belirten Roh, üstü kapalı da olsa bu cihazların hangileri olacağını doğrulamış oldu. Yönetici ismin verdiği bilgiler ışığında, Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modeli de duyurulacak. Ayrıca ekosistem tarafındaki Galaxy Watch 2 akıllı saat, Galaxy Buds Live kablosuz kulak içi kulaklık ve Galaxy Tab S7 tablet ise etkinliğin diğer cihazları olacak.

TM Roh, marka stratejisi ile ilgili bilgiler verdiği yazının devamında ise COVID-19 salgını sonrasındaki süreci “Sıradan Normal” şeklinde tanımlıyor. Samsung’un bu süreçten güçlenerek çıkmak adına anlamlı inovasyonlar, açık işbirliği ve operasyonel çeviklik şeklindeki 3 farklı alana odaklanacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazlar gibi yenilikler anlamlı inovasyon tarafında değerlendirilirken; Google, Microsoft, Netflix ve Spotify gibi şirketlerle yapılan işbirlikleri ise açık işbirliği şeklinde adlandırılıyor. Operasyon çeviklik tarafı ise karar mekanizması için COVID-19’un getirdiği hızlı dönüşüm sürecini temsil ediyor.

Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 serisi; Note 20, Note 20+ ve Note 20 Ultra şeklinde 3 farklı modele ayrılıyor. Galaxy Note 20 modeli serinin giriş modeli niteliğini taşırken, Plus versiyonunun farkı daha geniş ekranı olacak. Ayrıca daha önce Galaxy S20 ailesinde gördüğümüz ve yüksek optik zoom yeteneği barındıran Ultra sürümü de seride ilk defa yerini alacak.