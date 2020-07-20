OnePlus Buds, resmi görselleri ile ortaya çıktı!

OnePlus Buds kulaklıklar çıkışına yakın artık yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil kulaklıkların resmi görüntüleri ortaya çıktı.

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OnePlus Buds, tasarım detayları belli oldu!

Gerçek kablosuz kulaklıklar piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Neredeyse her telefon üreticisinin girdiği bu rekabette artık yeni bir oyuncu daha var. OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni gerçek kablosuz kulaklığı Buds cihazını duyurmuştu. Firmanın OnePlus Nord ile birlikte çıkarmayı planladığı serinin resmi görüntüleri ortaya çıktı. XDA yazarı Max Weinbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bu sayede cihazın renk seçenekleri ve tasarım detayları da tam anlamıyla belli olmuş oldu.

Beyaz mavi ve siyah renk seçenekleri ile bizleri karşılayan Buds, görünüş olarak Apple yapımı AirPods kulaklıklara benzemekte. Daha oval yapıda kutu tasarımına sahip olan cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 36 gram kutu, 4.6 gram da kulaklık ağırlığına sahip cihaz, kablolu 7.5 W hızlı şarj desteği sunmakta. Yaklaşık 30 saate varan pil performansı vadeden firma, yeni nesil kulaklığı sayesinde piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. OnePlus Nord serisi ile birlikte tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgisine henüz ulaşılamadı. Bakalım firma, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile başarı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.