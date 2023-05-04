Samsung şu anda tüm fiyat segmentlerine yayılmış Android akıllı telefon ve tabletlerde en uzun yazılım desteğini sunuyor. Geçen yıl şirket, cihazlarını 5 yıla kadar destekleme sözü de vermişti.

Ancak önceki modeller 4 yıl ile sınırlıydı. Bu tür birkaç telefon ve tablet artık resmi yazılım desteğinin sonuna ulaştı. GalaxyClub’a göre, Samsung aşağıdaki cihazlar için yazılım desteğini sonlandırdı.

Samsung, 2019 yılında piyasaya sürdüğü bazı eski akıllı telefon ve tablet modelleri için yazılım güncellemelerini ve destek hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu. Şirketin destek listesinden çıkarılan cihazlar arasında Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A40, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A 10.1 ve S Pen ile Galaxy Tab A bulunuyor.

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1

S Pen ile Galaxy Tab A

Bu cihazlar şimdiye kadar düzenli güvenlik güncellemeleri ve yazılım yükseltmeleri almıştı. Galaxy A10 ve A40 Mart 2023’e kadar güncel kalacakken, Galaxy A20 Aralık 2023’e kadar desteklenecek. Ancak Samsung artık bu modeller için yeni özellik güncellemeleri sunmayacak.

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Destek sonlandırılan cihazlar hala çalışır durumda olacak ve Android 11 işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek. Ancak performans ve pil ömrü zamanla azalacak. Ayrıca hiçbiri 5G bağlantısı sunmuyor. Dolayısıyla daha yeni bir telefona geçmek isteyen kullanıcılar için iyi bir neden olabilir.

Önümüzdeki aylarda Samsung’un daha fazla eski telefon ve tableti yazılım desteğinden kaldırması bekleniyor. Samsung geçen yıl yeni cihazları için 3 ile 5 yıl arası yazılım destek sözü vermişti.