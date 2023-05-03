Samsung hayranları, Samsung’un muhtemelen Galaxy S23 FE olarak adlandırılan bir sonraki Fan Edition amiral gemisi telefonu üzerinde çalıştığını duyduğundan beri çok heyecanlı. GalaxyClub.nl’den gelen yeni bir rapora göre cihaz, selefi Galaxy S21 FE’ye kıyasla gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak. Rapor, güvenilir bir kaynağın Galaxy S23 Fan Edition’ın Galaxy S22 ve Galaxy S23’te bulunan 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Bu rapor, S23 FE’nin 50 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağını iddia eden önceki bir sızıntıyla aynı çizgide. Bu, S21 FE’de bulunan 12 megapiksel birincil kameradan önemli bir yükseltme olacak ve muhtemelen gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi ile sonuçlanacak.

Maalesef rapor, S23 FE’deki diğer kameralar hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Şu anda Güney Koreli teknoloji devinin yakın tarihli bir rapora göre Temmuz ayının son haftasında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’e odaklandığı söyleniyor. Galaxy S23 FE bu yılın dördüncü çeyreğinde gelebilir.

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Diğer raporlar, Samsung Galaxy S23 FE’nin Exynos 2200 yonga seti ile geleceğini ancak bazı pazarlarda Snapdragon yongasıyla piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama ile gelmesi bekleniyor. Galaxy S23 FE’nin 25W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Tam boyutu henüz bilinmese de 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefon karşısında Vivo, Xiaomi ve Huawei gibi isimlerin nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor. Bakalım bu yıl fiyat konusunda bu segmentte nasıl bir rekabet olacak?