Samsung TV modelleri hakkında üzücü haber geldi. Samsung, TV’lerinde Google Asistan desteğini sonlandırmaya karar verdi. 2020’de duyurulan ve birçok kullanıcı tarafından beğeniyle karşılanan bu entegrasyon, şimdi tümüyle ortadan kaldırılıyor. Samsung TV Google Asistan desteğini kaybediyor.

İçindekiler Samsung TV Google Asistan Entegrasyonu Bitiyor

Samsung TV Google Asistan Entegrasyonu Bitiyor

Google Asistan, TV’lerde oldukça yaygın bir kullanıma sahipti. Sesli asistan özelliği, neredeyse tüm Android TV ve Google TV ürünlerinde bulunuyordu. Ayrıca, Samsung Tizen gibi platformlarda da bu özellik yerini almıştı. Samsung, 2020 model yılına sahip TV’lerinde Google Asistan entegrasyonunu duyurmuştu ve bu özellik birkaç seri boyunca sunulmuştu.

Ancak, Samsung’un 2023 serisi için Google Asistan’ı tamamen kaldırma kararı aldığı ortaya çıktı. Bu yıl piyasaya sürülen Samsung TV’lerde Google Asistan’a artık yer verilmiyor. Samsung’un bu radikal kararıyla ilgili olarak daha önce şirkete başvurulmuş, ancak şirketten geri dönüş alınamamıştı.

Samsung’un resmi destek sayfasında yapılan açıklamaya göre, Google Asistan’ın 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Samsung TV’lerinde işlevsiz hale geleceği belirtildi. Açıklamada, bu değişikliğin Google’ın politikasındaki bir güncellemeden kaynaklandığı ifade edildi ve kullanıcılara diğer sesli asistan seçeneklerine yönelmeleri tavsiye edildi.

Samsung Community tarafından yapılan bir bildirimde, Google Asistan’ın devamını engelleyen bir politika değişikliğinden bahsedildi, ancak detaylı bilgi verilmedi. Ancak bu haberle beraber Samsung TV modellerinin Google Asistan desteğini kaybedeceği kesinleşmiş oldu.

Diğer yandan, LG’nin 2018’de webOS tabanlı TV’lerine Google Asistan entegrasyonunu duyurduğunu ve hala bu desteği sürdürdüğünü belirtmek önemli. LG ve Google arasında yapılan bir ortaklık duyurusuyla birlikte, LG TV’ler için Chromecast desteğinin de artırılacağı açıklandı. Yani Samsung ve Google aşkı yavaş yavaş biterken, LG ve Google aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Samsung cephesinin bu kararıyla, Mart ayında tüm Google Asistan özelliklerinin etkilenen modellerde devre dışı bırakılacağı bildirildi. Etkilenen modeller arasında 2022 ve 2021 Smart TV modelleri, 2020 8K ve 4K QLED TV’ler, 2020 Crystal UHD TV’ler ve 2020 Lifestyle TV’ler (Frame, Serif, Terrace ve Sero) bulunmakta.

Samsung TV Google Asistan değişikliğinden etkilenen modeller için liste şu şekilde:

Bütün 2022 Smart TV modelleri

Bütün 2021 Smart TV modelleri

2020 8K and 4K QLED TV’ler

2020 Crystal UHD TV’ler

2020 Lifestyle TV’ler (Frame, Serif, Terrace, and Sero serileri)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı televizyonunuzda Google Asistan desteğini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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