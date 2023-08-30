Teknoloji dünyasında sıkça adından söz ettiren Samsung, Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE serisinin tanıtılacağı yeni bir Fan Editin etkinliği için kolları sıvamış durumda. Bir süredir hakkında sızıntılar duyduğumuz bu yeni cihazların ne zaman tanıtılacağına dair yeni detaylar ortaya çıktı! Samsung hiç alışılmadık bir tarihte ekinlik yapabilir!

Samsung, Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE Modelleri İçin Lansman Etkinliği Hazırlığı Yapıyor!

X üzerinde paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Max Jambor’un aktardığı son bilgilere göre, Samsung 2023’ün dördüncü çeyreğinde Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE modellerini tanıtmak için bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Jambor, etkinliğin odak noktasının FE cihazları olmasına rağmen, Samsung’un aynı zamanda yeni Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini de tanıtabileceğini belirtiyor.

Bu durum, Samsung’un 1 Ekim ile yıl sonu arasında bir tarihte bu lansmanı gerçekleştirebileceği anlamına geliyor ki bu, marka için beklenmedik bir zaman dilimi. Firma genelde yıl ortası veya yılın başlarında etkinlikler düzenlemesiyle biliniyor. Önceki Fan Edition telefonu S21 FE de Şubat ayı başında tanıtılmıştı.

Öte yandan, Jambor’un bu son söylentisi, daha önce Eylül ayında bir lansman planlandığına dair bir başka söylentiyle çelişiyor. Ayrıca, bir Samsung yöneticisi de Galaxy S23 FE lansmanının yakın olduğunu belirtmişti. Bu belirsizlik içinde, cihazlara dair heyecan daha da artmış durumda.

Galaxy S23 FE’nin, S21 FE’nin halefi olarak, 6,4 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızıyla geleceği söyleniyor. Bu cihazın Avrupa dışındaki bölgelerde Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile güçlendirilmiş olarak sunulabileceği öngörülüyor. Ancak, Exynos 2200 yonga seti kullanımı da ihtimaller arasında.

Kameralara baktığımızda S23 FE, 50MP ana kamera, 12MP telefoto ve 8MP ultra geniş açılı kamera gibi özellikler sunabilir. Sızan bazı görseller, cihazın daha pahalı amiral gemisi S23 serisi ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu gösteriyor.

Tablet alanında da hareketli olan Samsung, Tab S9 FE modelinin tanıtımının yakın olduğuna dair sinyaller vermişti. Bu tabletin 11 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia edilirken, Tab S9 FE Plus modelinin ise 12,4 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu tabletlerde Exynos 1380 yonga seti ve 8GB’a kadar RAM olabileceği tahmin ediliyor.

Henüz fiyatlandırma kesinleşmemiş olsa da, Tab S9 FE Plus modelinin Tab S7 FE ile benzer bir fiyatla başlayarak 530 dolar civarında olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, tablet modellerinin Ekim ve Kasım 2023 arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da spekülasyonların doğru olabileceğine işaret ediyor.

Bizler de Samsung’un yeni Galaxy Unpacked etkinliğini merakla takip ediyoruz. Vivo gibi Çinli devlerin de benzer zamanlarda tanıtım yapmayı planladıkları düşünülürse, Samsung ciddi bir rekabetle karşılaşacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Akıllı Yüzük Trendine Katılıyor! İşte Samsung Curio!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Fan Edition modelleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!