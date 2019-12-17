Bugün, sektörden çok bomba bir bilgi aldık. Oldukça güvenilir bir kaynaktan duyduğumuz ve daha sonra bir başka güvenilir kaynaktan onaylattığımız bilgi şu: Samsung, 2020 yılında yeni modellerini Türkiye’de satışa çıkarmayacak.

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Bunun sebebi, Google ile Rekabet Kurumu arasında olan olay. Bildiğiniz gibi şu anda yeni satışa çıkacak Android telefonlarda, Google servisleri kullanılamayacak. Samsung da bu karar sonrası, eğer şartlar değişmezse 2020 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonları Türkiye’de satmama kararı almış.

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Tabii ki bu karar ülkemiz adına oldukça üzücü bir gelişme. Zira Samsung şu anda Türkiye akıllı telefon pazarının neredeyse %50’sine sahip çok güçlü bir marka. Ayrıca Samsung’un ülkemizde binlerce çalışanı bulunuyor ve sektör için direkt bağlantılı olmasa bile pek çok noktada teknoloji dünyası için çok önemli bir yerde.

Eğer önümüzdeki günlerde Google ve Rekabet Kurumu bir uzlaşmaya varamazsa, başka S11 serisi olmak üzere Samsung’un yeni akıllı telefonlarını Türkiye’de göremeyeceğiz. Ayrıca şimdilik sadece Samsung tarafından alınan bu karar, diğer şirketler tarafından da alınabilir.