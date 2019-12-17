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Samsung, Türkiye’de yeni akıllı telefonlarını satmayacak (Telefonda) – VİDEO
Bugün, sektörden çok bomba bir bilgi aldık. Oldukça güvenilir bir kaynaktan duyduğumuz ve daha sonra bir başka güvenilir kaynaktan onaylattığımız bilgi şu: Samsung, 2020 yılında yeni modellerini Türkiye’de satışa çıkarmayacak.
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Bunun sebebi, Google ile Rekabet Kurumu arasında olan olay. Bildiğiniz gibi şu anda yeni satışa çıkacak Android telefonlarda, Google servisleri kullanılamayacak. Samsung da bu karar sonrası, eğer şartlar değişmezse 2020 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonları Türkiye’de satmama kararı almış.
Samsung, Türkiye’den çekiliyor!
Tabii ki bu karar ülkemiz adına oldukça üzücü bir gelişme. Zira Samsung şu anda Türkiye akıllı telefon pazarının neredeyse %50’sine sahip çok güçlü bir marka. Ayrıca Samsung’un ülkemizde binlerce çalışanı bulunuyor ve sektör için direkt bağlantılı olmasa bile pek çok noktada teknoloji dünyası için çok önemli bir yerde.
Eğer önümüzdeki günlerde Google ve Rekabet Kurumu bir uzlaşmaya varamazsa, başka S11 serisi olmak üzere Samsung’un yeni akıllı telefonlarını Türkiye’de göremeyeceğiz. Ayrıca şimdilik sadece Samsung tarafından alınan bu karar, diğer şirketler tarafından da alınabilir.
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Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Fatih Bıçakçı)
Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV sıradaki kullanıcısı evli ve bir çocuk babası olan Fatih Bıçakçı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
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Fatih’in The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler…
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.
Donanım
TRX40 AORUS Xtreme | Sanat eseri gibi anakart!
TRX40 AORUS Xtreme AMD’nin yeni nesil Threadripper işlemcileri için geliştirilen özel bir kart olarak ofisimize geldi.
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AMD TRX40 yonga setini kullanan ve 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri için özel olarak geliştirilen TRX40 AORUS XTREME, piyasada bulabileceğiniz en donanımlı TRX40 anakartlardan biri konumunda. Kurulabilecek en güçlü masaüstü sistemleri için geliştirilen 3. Nesil Threadripper işlemciler, 24 çekirdek 48 izlekli Threadripper 3960X ve 32 çekirdek 64 izlek sunan Threadripper 3970X modelleri ile geliyor. Bu en güçlü masaüstü sistemi için ise en donanımlı Aorus anakartını görmekteyiz.
Soğuk mu sğuk anakart
TRX40 AORUS XTREME, 16 + 3 yapıdaki dijital VRM güç beslemesi ile yeni Threadripper işlemcileri tam performansta çalıştırabiliyor. Aynı zamanda bu güçlü sistemin soğuması için özellikle çalışmalar yürüten Gigabyte mühendisleri, termal dizayn noktasında ders niteliğinde bir anakart üretmeyi başarmış.
Arka tarafında nanı karbon bir plaka kullanılan TRX40 AORUS XTREME modelinin ön yüzünün tamamında ise alüminyum bloklar dikkat çekiyor. 8 mm kalınlığında ısı boruları ve havalandırma yapraklarıyla etkili bir soğutma sağlayan üründe 3 kat genişletilmiş PCIe 4.0 destekli M.2 yuvaları da özel bir koruma ile serin kalması sağlanıyor. TRX40 yonga setini özel bir fan ve bloklar ile korunduğunu da görmekteyiz. Aynı zamanda bu blokların altında bulunan termal pedler de ısı geçişlerini kolaylaştırarak ısıdan kaynaklı sorunların hiç yaşanmamasını sağlayabiliyor.
Bol bol bağlantı sunan TRX40 AORUS Xtreme
Bu sayede 32 dereceye varan bir daha soğuk çalışma imkanı sunan Gigabyte, en büyük kozu olan serin çalışabilme konusunda TRX40 Aorus Extreme ile deyim yerinde ise bir başyapıt ortaya koymuş.
Bağlantı tarafına gelecek olursak üzerinde tamamı USB 3.2 arayüzüne sahip 7 Tip A, 1 adet de Tip C portu sunan kartta aynı zamanda 2 adet 10 Gbit hız destekleyen RJ45 lan girişleri bulunuyor. Sunucu sınıfı Intel X550-AT2 modemini kullanan anakartta 2.4 Gbit hızına çıkabilen yeni nesil Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı ve Bluetooth 5.0 arayüzü destekleniyor.
Bu kadar üst seviye ve profesyonel bir anakartta sese de önem veren Gigabyte tarafı, Realtek ALC1220-VB kodeği, ESS SABRE 9218 dijitalden analoğa dönüştürücü ve odyofili sınıfı kapasitörler kullanıyor. Ses jak bağlantılarını da altın kaplama olarak hazırlanan bu modelde ses konusunda da en iddialı sonuçları sunabiliyor. TRX40 AORUS XTREME aynı zamanda DTS:X Ultra desteğiyle 3 boyutlu çevresel ses desteği de sağlıyor.
Güçlü ve dayanıklı
Bu kadar özelliğin yanı sıra güçlü bir kart da ortaya koyan Gigabyte, ultra dayanıklı PCIe korumaları, daha dayanıklı ve esnemeyen bir PCB tasarımı, ATX pinlerinin ise çok daha sağlam olması şeklinde ayarlanmış.
Anakart üzerindeki bağlantı tarafında da oldukça dolu dolu hazırlanan TRX40 AORUS XTREME modeli 24 pinlik ana ATX güç bağlantısının yanı sıra 2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ile geliyor. 4 adet RGB LED bağlantısı, 10 x SATA 6Gb/s bağlantı ve 4 adet M.2 ssd bağlantısı gibi detaylar ile gelen kartta 1 adet USB 3.2 Tip C, 2 adet USB 3.2 ve 1 adet de USB 2.0 bağlantı girişleri yer alıyor.
Üzerinde yer alan 4 adet M.2 bağlantısının yetmemesi durumunda özel soğutma sistemine sahip AORUS Gen4 Adaptor’ünü kullanabileceğiniz kartta böylece toplamda 8 adet PCIe 4.0 arayüzünü kullanabilen M.2 SSD bağlantısına çıkabilirsiniz.
Sonuç olarak TRX40 AORUS XTREME, AMD’nin 3. nesil ve dünyanın en güçlü Threadripper işlemcilerine yakışacak PCIe 4.0 başta olmak üzere tüm yeni nesil teknolojilerin ve geliştirmelerin derlendiği tam manasıyla kusursuz bir anakart modeli olarak hazırlanmış. Hız aşırtma işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz model olarak karşımıza çıkıyor.
Video
Rekabet Kurulu Google ile Neden Papaz Oldu? (Video)
Rekabet Kurulu, bildiğiniz gibi Türkiye’de rekabete aykırı faaliyetlerde bulunduğu için para cezası kesti. Bununla birlikte Google, konuyla ilgili ülkemizde bulunan bazı prosedürlere uymak amacıyla yeni kararlar aldı.
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Bu videomuzda Ersin Akman, Google’ın ülkemizde bulunan devlete bağlı kurumlardan biri olan Rekabet Kurulu ile olan durumuyla ilgili olayın seyrinin neden “Android lisansları”nın iptaline kadar ilerlediğini bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini ve ülkemizden dev markanın çıkıp çıkmayacağını kendine özgü tarzıyla birlikte açıkladı.
Ortada bir sorun mevcut. Devlet kademeleri sorunu çözmek için bir uğraş verdiklerini belirttiler. Ama şu an için gözüküyor ki bugün itibariyle bir telefon satışa çıkacak olursa içerisinde “Google Play, Chrome Tarayıcı veya Fotoğraflar” gibi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen yazılımlar olmayacak.
Tüm detaylara erişmek için üst tarafta yer alan videomuzu izleyebilir, aklınızdaki soruların cevabını bulabilirsiniz.