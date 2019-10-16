Samsung ters çentikli telefon patenti aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceğine yönelik yeni patentler almaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticileri yeni modelleri çerçevelerden arındırmak için ellerinden geleni yapıyor olsa da Samsung, aldığı ilginç çentik patenti ile gündeme geldi.

Şirket, yaklaşık bir yıl önce Kore Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne yaptığı patent başvurusunun detayları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Samsung’un patent başvurusu yaptığı çentik tasarımı bugüne kadar gördüklerimize benzemiyor.

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2019 Galaxy M ve 2019 Galaxy A ailelerini inanılmaz oranda büyüten firma, katlanabilir Galaxy Fold, Galaxy S ve Galaxy Note gibi amiral gemisi düzeyinde de ciddi adımlar atmış durumda. Bunların yanında Samsung geleceği için de çalışmalar yapıyor.

Kullanıcıların çentiğe alışması ve sevmesinin ardından kısa bir süre geçmişken, Samsung ters çentikli bir telefon patenti aldı. Samsung’un yeni çentikli ekranını gözler önüne seriyor. Ancak bu patent, sadece ekrana yönelik olduğu için telefonun detaylı bilgilerini vermiyor. Ekran oranını artırmak için çentiği ekranın üstüne taşıyan patentin gerçekte nasıl gözükeceği ise tam bir merak konusu.

LetsGoDigital tarafından bulunan yeni patent, “ters çentikli” bir akıllı telefonu karşımıza getiriyor. Samsung tarafından patenti alınan bu tasarım sayesinde kızak ya da motorlu ön kamera kullanmadan ince çerçeveli tam ekran deneyimi sunuyor. Kötü görünen ancak üretim kolaylığı açısından ciddi avantajlar getireceği düşünülen bu tasarım, geniş yapısıyla ahize yanında çift kamera ve bir sensöre ev sahipliği yapabilecek boyutta. Hatta buraya Face ID’ye güç veren TrueDepth benzeri üç boyutlu yüz tanıma getirecek bir sistemin dahi konulabileceği tahmin ediliyor.