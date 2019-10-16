Genel
Samsung ters çentikli telefon patenti aldı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geleceğine yönelik yeni patentler almaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticileri yeni modelleri çerçevelerden arındırmak için ellerinden geleni yapıyor olsa da Samsung, aldığı ilginç çentik patenti ile gündeme geldi.
Şirket, yaklaşık bir yıl önce Kore Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne yaptığı patent başvurusunun detayları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Samsung’un patent başvurusu yaptığı çentik tasarımı bugüne kadar gördüklerimize benzemiyor.
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2019 Galaxy M ve 2019 Galaxy A ailelerini inanılmaz oranda büyüten firma, katlanabilir Galaxy Fold, Galaxy S ve Galaxy Note gibi amiral gemisi düzeyinde de ciddi adımlar atmış durumda. Bunların yanında Samsung geleceği için de çalışmalar yapıyor.
Kullanıcıların çentiğe alışması ve sevmesinin ardından kısa bir süre geçmişken, Samsung ters çentikli bir telefon patenti aldı. Samsung’un yeni çentikli ekranını gözler önüne seriyor. Ancak bu patent, sadece ekrana yönelik olduğu için telefonun detaylı bilgilerini vermiyor. Ekran oranını artırmak için çentiği ekranın üstüne taşıyan patentin gerçekte nasıl gözükeceği ise tam bir merak konusu.
LetsGoDigital tarafından bulunan yeni patent, “ters çentikli” bir akıllı telefonu karşımıza getiriyor. Samsung tarafından patenti alınan bu tasarım sayesinde kızak ya da motorlu ön kamera kullanmadan ince çerçeveli tam ekran deneyimi sunuyor. Kötü görünen ancak üretim kolaylığı açısından ciddi avantajlar getireceği düşünülen bu tasarım, geniş yapısıyla ahize yanında çift kamera ve bir sensöre ev sahipliği yapabilecek boyutta. Hatta buraya Face ID’ye güç veren TrueDepth benzeri üç boyutlu yüz tanıma getirecek bir sistemin dahi konulabileceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen üçüncü çeyrekte büyüdü!
Huawei için bu yıl çok zor geçti. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Huawei için uzun süredir kararlaştırılması beklenen yaptırımlar sürekli ertelenmeye devam etmişti.
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Her türlü zorluğa rağmen, Huawei bu yılı da büyüme trendini yakalayarak kapatacak gibi gözüküyor. Yılın birinci çeyreğiyle üçüncü çeyreği arasında toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşan firma bu istatistikle geçen yıla oranla %24.4 büyümüş oldu.
Akıllı telefon satışlarının yükseliş gösterdiği firma özellikle bu istatistikleri Çin içerisindeki yerli piyasadan yakaladı. Ticari yasaklamaların şirketin önünü kesemeyeceğini ispatlayan firma için daha parlak bir gelecek yaratabildiğini şimdiden ispatlamış oldu.
Üçüncü çeyrek rakamları sadece akıllı telefon satışlarından gelen verileri içermediği tahmin ediliyor. Ancak tahminler, bu periyottaki adetlerin 67 milyon birime ulaşması gerektiğini gösteriyor.
Yılın ikinci dönemine oranla şirketin satışlarının %13.5 yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Firma bahsettiğimiz dönem içerisinde, 59 milyon ünite toplamda akıllı cihaz satışında bulunmuştu.
Demek oluyor ki, Huawei Amerika’nın ambargo listesine girse dahi, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Ve daha da güçlenmeye devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde Çinli Devin, Android lisansını geri almak adına birtakım çalışmalar başlattığını yazmıştık.
Rapor’da ayrıca, Huawei’nin dünya çapında telekomünikasyon sağlayacılarıyla yaptıkları 60 ticari antlaşmayla birlikte 5G ağlarını genişlettiklerine yer verildi.
Ek olarak 500 şirket ve 700’den fazla şehirde de Huawei Horizon Digital platformundaki antlaşmaları doğrultusunda çalışmaya başladıkları belirtiliyor.
Genel
Microsoft klavyelerine Office ve Emoji tuşu geliyor!
Microsoft, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni klavyelerde artık Office ve Emoji tuşlarına yer vermeyi planlıyor. Şirket, hemen herkesin kullanmaktan geri durmadığı emojileri bilgisayar ortamında kullanımını kolaylaştırmak için yeni bir çözüm buldu. Geliştireceği yeni klavyelerine Office ile birlikte Emoji tuşu eklemeyi planlayan şirket, böylece kullanıcıların PC başında yazışırken de kolayca emojileri kullanabilmesine olanak vermeyi planlıyor.
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Windows tuşu ile birlikte dikkat çekecek diğer tuş ise Office olacak. Office tuşu, klavyenin sağ tarafında bulunan Windows tuşunun yerini alıyor. Bu tuşla Microsoft, üretkenlik uygulamaları için bir tür merkez işlevi gören Office Windows 10 uygulaması başlatılıyor. Örneğin, Office tuşuna ve W’ya basıldığında Word, X’e basıldığında ise Excel açılabilecek. Böylece Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamalar kolayca açılabilecek. Bir diğer yeni düğme olan Emoji’ye basıldığında ise Windows 10’un içinde yer alan bir emoji servisini açacak. Kullanıcılar da buradan seçecekleri ifadeyi kolayca kullanabilecekler.
Microsoft, Office tuşu için başka klavye üreticilerine lisans verebilir
Microsoft’un dışında diğer klavye üreticilerinin bu tuşlara klavyelerinde yer verip vermeyeceği ise henüz belirsiz. Windows tuşu, Microsoft’un üreticilerle yaptığı lisans anlaşmalarının sonucu olarak standart bir konumda sunuluyor. Yazılım devinin Office tuşu için de benzer bir lisans planının olup olmadığı bilinmiyor.
Söz konusu klavyeler 15 Ekim‘de satışa sunulacak. Kumaştan avuç içi dayanağı içeren ergonomik versiyonu 59.99 dolara, küçük Bluetooth klavye ise (Bluetooth 5.0 desteği ve 3 yıla kadar pil ömrü) 49.99 dolara satılması bekleniyor.
Genel
Facebook, video reklam izlenmelerini şişirdiği için ceza ödeyecek
Facebook şirketinin, parayla sattığı reklamların görüntülenme sayılarını şişirdiği ortaya çıktı. ABD’deki birçok reklam ajansı, video izleme sürelerindeki rakamları şişirmesi nedeniyle Facebook’a dava açtı.
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Facebook izlenme sayılarını, raporda gözüktüğü gibi %60 ila %80 arasında değil, %150’den %900’e kadar arttırdığı belirtiliyor. İzlenme sayılarının artması ile birlikte daha fazla reklam alma şansına sahip olan Facebook’un bu sayede haksız kazanç sağladığının altı çiziliyor.
Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre Facebook, iddialar karşısında 40 milyon dolar ceza ödeyebilir. Facebook’un açıkladığı basın raporlarında sorunun farkında olduğu halde eyleme geçmediği, dolayısı ile reklam şirketlerinin zarara uğradığı iddia ediliyor.
Dava kapsamında haksız rekabet yasasını ihlal etme, sözleşmeyi ihlal etme ve dolandırıcılık yapma iddiasıyla karşı karşıya kalan Facebook, reklam verenlerin öne sürdüğü zarara itiraz ederek, reklam zamanı satın almaya karar vermede gerçekten bu ölçümlemelere güvenip güvenmediklerini sordu.
Sosyal medya devinin sus payı olarak reklam verenler için 40 milyon dolar bir bütçe ayırmış. Bu bütçenin 12 milyon doları reklam verenlere gönderilecekken, yüzde 30’u ise davacıların avukatları için ayrılmış.
Davacılar, kandırıldıklarını belirterek sosyal medya devinden 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında tazminat istiyor. Ancak ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Jeffrey White bu davanın belirsizliğinin yanı sıra talep edilen bu tazminatın çok yüksek olduğunu belirtiyor.