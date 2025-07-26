Mobil teknoloji devi Samsung, Android cihazlardaki en yeni güvenlik açıklarına karşı sağlam bir koruma sağlamak amacıyla Temmuz 2025 güvenlik yaması güncellemesini bir dizi Galaxy telefon ve tablete sunmaya başladı. Bu kritik güncelleme, her zamanki gibi kademeli bir dağıtım süreciyle ilerliyor. Bu durum, bazı kullanıcıların güncellemeyi halihazırda almış olabileceği, diğerlerinin ise bölge ve cihaz modeline bağlı olarak biraz daha beklemesi gerekebileceği anlamına geliyor. Samsung, kullanıcılarının güvenliğini her zaman ön planda tuttuğunu bu güncellemeyle bir kez daha gösteriyor.

Samsung Temmuz 2025 Güvenlik Yaması Detayları ve Kapsamı

Temmuz 2025 güvenlik yaması, Samsung‘un amiral gemisi, orta seviye telefonları ve belirli tabletleri de dahil olmak üzere geniş bir Galaxy cihaz yelpazesine ulaşmaya başladı. Samsung, önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu dağıtımı daha fazla cihaza yaymayı sürdürecek. Bu güvenlik yaması, Google ve Samsung tarafından belirlenen çok sayıda düzeltmeyi içeriyor. Bu düzeltmeler, Samsung cihazlarının güvenliğini daha da güçlendirerek potansiyel tehditlere karşı kalkan görevi görüyor.

Samsung‘un güvenlik bakım sürümü sayfasında yayınlanan bilgilere göre, en son güvenlik yaması Android işletim sistemindeki 21 üst düzey ve bir kritik güvenlik açığını gideriyor. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin ve cihazlarının daha güvende olması için büyük bir adım. Ayrıca, Temmuz güvenlik yaması, Google yamalarına ek olarak, bazı Exynos yonga setlerini etkileyen bir üst düzey güvenlik yaması da barındırıyor.

Samsung, bu güncelleme ile birlikte 17 adet Güvenlik Açığı ve Riski (SVE) sorununu da ele alıyor. Bu SVE’ler, Samsung telefonları, tabletleri ve hatta giyilebilir cihazları kapsayan cihaza özgü yamalardan oluşuyor. Genellikle güvenlik güncellemeleri, yeni özellikler veya görsel değişiklikler içermez ve Temmuz 2025 güvenlik yaması da bu kuralın bir istisnası değil. Ancak bu güncellemeler, olası tehditlere karşı maksimum güvenlik sağlamak için kritik öneme sahip güvenlik açığı düzeltmeleri içerir. Cihazınız listedeyse ve güncellemeyi henüz almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncellemeleri’ne gidip İndir ve yükle düğmesine dokunarak manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Samsung’un Temmuz 2025 Güvenlik Güncelleştirmesi Şu Cihazlar İçin Mevcut

Galaxy S Serisi: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 Galaxy A Serisi: Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A36 5G, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A04 4G

Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A36 5G, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A04 4G Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G) Diğer Galaxy Cihazlar: Galaxy XCover 7 Pro, Galaxy M35

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Siz Temmuz 2025 güvenlik yaması hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.