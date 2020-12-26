COVID-19 pandemisi, pek çok sektörde olduğu gibi teknoloji ve mobil cihaz pazarını da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle ikinci çeyrekte akıllı telefon sevkiyatları dibe vururken, Samsung bu nedenle uzun yıllar sonra 300 milyon sevkiyat hedefini tutturamayacak!

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Samsung, 9 yıl sonra 300 milyon telefon sevkiyatını tutturamadı!

Güney Kore’den gelen raporlara göre, Samsung üçüncü çeyrek sonunda toplam 189.6 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Yılın son çeyreğinde sektörün güçlü bir toparlanma yaşayacağı tahmin edilirken, Samsung’un da 270 milyon cihaz sevkiyatına ulaşacağı öngörülüyor. Böylece marka, bu yılı 2013’de gerçekleştirdiği 313 milyon telefon satış rakamının da altında bir sayı ile kapatacak.

Öte yandan, Samsung’un önümüzdeki yıl farklı segment telefonlara odaklanarak toparlanma sürecine gireceği belirtiliyor. Koreli marka, 2021 için toplam 307 milyon telefon üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Üretim hedefinin yaklaşık 50 milyon adetini Galaxy S21 serisi ve katlanabilir cihazlar oluştururken, 30 milyon da tuşlu/bar tipi telefon üretimi planlanıyor. Kalan cihaz planlaması ise Galaxy A ve Galaxy M serisinin 5G ağırlıklı modelleri üzerinde yoğunlaşacak.

Görünüşe göre önümüzdeki yıl akıllı telefon sektörü için oldukça hareketli geçecek. Huawei faktöründen dolayı yeniden şekillenecek pazar payından pay kapmak için Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi devlerin büyük bir mücadele vereceği düşünülüyor. Zira sürpriz bir tedarik gelişmesi yaşanmazsa Huawei’nin pazar payının da 2021 yılında %4-5 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. 2020’de kan kaybeden akıllı telefon sektörü, bakalım önümüzdeki yıl hasarı azaltmak için nasıl bir performans sergileyecek?