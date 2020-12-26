Diğer
Huawei, telefondaki çizikleri gideren bir patent aldı!
Akıllı telefonlarda zamanla oluşan çizikler, bir süre sonra kullanıcıları üzecek kadar ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı genellikle koruyucu kılıf ve ekran filmi gibi çözümlere başvuruluyor. Huawei, aldığı yeni bir patent ile telefonlardaki çizikleri kolay şekilde onarmayı hedefliyor!
İlginizi çekebilir: Yapmayı düşündüğünüz el hareketini algılayan giyilebilir cihaz
Huawei, ultrasonik ekran çizik onarıcı üzerinde çalışıyor!
Huawei’nin geliştirdiği teknoloji, şirketin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvurunun onaylanması ile ortaya çıktı. Telefonların ön ve arka yüzeyinde oluşan çizikleri yok ettiği belirtilen patent, lazer özelliği bulunan bir cihaz ve solüsyon formülünden oluşuyor. Verilen tarife göre, çizikleri giderecek onarım ve temizleme işlemi toplam 4 farklı aşamadan oluşuyor.
İlk aşamada söz konusu lazer ekipman ile akıllı telefonun ön ve arka yüzeyindeki çizikler tespit ediliyor. Sonraki aşamada ekran camı alkol ile, arka yüzey ise ultrasonik bir temizleyici ile temizleniyor. Üçüncü aşamada ise Huawei laboratuvarlarında geliştirilen özel bir solüsyon devreye giriyor. Akrilat ve epoksi reçine bazlı özel solüsyon şeffaf bir yapışkan filme uygulandıktan sonra telefona uygulanıyor. Son aşamada da 320 – 420 nm dalga boyuna sahip ultraviyole ışık ile dolgu harcının çizikleri doldurması sağlanıyor.
22 Aralık’ta onaylanan patent başvurusu, aslında bilindik bir yönteme dayanıyor. Huawei, halihazırda satışı yapılan ve genellikle şehir efsanesi olarak bilinen dolgu macunu benzeri bir solüsyon geliştirmiş. Ancak ilk adımda kullanılan lazer tespit cihazının çizikleri tamamen gidermek adına önemli olduğu tahmin ediliyor. Son olarak bu teknolojinin bireysel kullanımın aksine onarım hizmetleri veren kurumsal işletmeler için satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.
Diğer
Bu Hafta Sonu Yılbaşına Özel Fırsatlar MediaMarkt’ta!
MediaMarkt internet sitesinde bu hafta sonu yılbaşına özel fırsatlar dikkat çekiyor. Halen yılbaşı hediyesi almadıysanız mutlaka mediamarkt.com.tr adresine göz atmanızı öneriyoruz. Biz de bu indirimlerden bazılarını derledik.
Yılbaşına Özel Fırsatlar listesinde öne çıkan ürünler neler?
Babyliss ST250E Super Shine 230 Saç Düzleştirici
Kadınlara özel bir hefiye olarak tercih edeibleceğiniz Babyliss markalı Super shine 230 saç düzleştirici hafta sonu fırsatı ile 399 TL avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Philips GC4909/60 Azur Buharlı Ütü
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz edecek şekilde tasarlanan Azur, güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50’ye kadar daha fazla buhar nüfuz edebiliyor.
Fitbit Versa 2 Akıllı Saat
Tam manasıyla bir sağlık takibi saati olan FitBit Versa 2, ilk nesile göre yenilenerek karşımıza çıktı. Amazon Alexa desteği sunan saat 7/24 saat takibi, uyku takibi, SPO2 ölçümü gibi önemli özelliklere sahip.
Logitech G300S Oyuncu Faresi
Kablolu ve fiyat/performans bir oyuncu faresi arayanlar için bire bir olan G300S, ergonomik tasarımı ve bol tuşlu yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi bir oyuncu faresi olmasına rağmen rahat ve uzun ömürlü kullanımı sunuyor.
Logitech G G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi
Hafta sonu fırsatlarında Logitech’in fiyat/performans odaklıo oyuıncu klavyesi olan G213 Prodigy, RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Standart klavyelere göre 4 kat daha hızlı ve sağ üstteki medya kontrol tuşları ile rahat bir kullanım sağlıyor.
WD 8TB 3.5″ Element USB 3.0 Harici Disk
Harici depolama birimi olarak bol bol alan kazanabileceğiniz WD Element ailesi, yedekleme açısından en çok tercih edilen modellerden. 8 TB gibi geniş bir alana sahip olabileceğiniz bu model, fiyat avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Listelediğimiz ürünlerden çok daha fazlası 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Yılbaşı’na Özel Fırsatlar olarak MediaMarkt.com.tr üzerinde devam ediyor. Yılbaşı hediyenizi ararken bu fırsatı kaçırmayın!
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Diğer
MediaMarkt’tan Xbox Series X Çekilişi!
MediaMarkt yılbaşına özel bir çekiliş düzenliyor. 28 Aralık’ta sona erecek çekilişte bir kişiye Xbox Series X veriliyor.
İlginizi çekebilir; MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar Başladı!
Xbox Series X kazanmak ister misiniz?
MediaMarkt tarafından gerçekleştirilen Xbox Series X çekilişi markanın Instagram hesabından gerçekleştiriliyor. Buradaki paylaşıma giderek Xbox Series X’i kazanırsan ne yapacağına dair yaratıcı bir paylaşım yapıp bir arkadaşını etiketleyerek bu şansı elde edebileceksiniz. Çekiliş 20 Aralık 2020’de başladı 28 Aralık 2020’de sonuçlanacak. Bir hafta sürecek bu çekilişte verilecek Xbox Series X’in detaylarına da buradaki ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu gönderiyi Instagram’da gör
Xbox Series X: Yeni nesilin en güçlüsü!
Yeni nesil konsolların gözdesi olan Series X, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızı sunmasıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil oyunlarda üstün performans sunabilen Series X, daha yeni piyasaya çıkması neticesinde uzun yıllar boyunca eğlence merkeziniz olabilir.
Game Pass ile uygun fiyata oyunculuk
MediaMarkt mağazalarında satışta olan Series X ile beraber konsollardaki yüksek fiyatlı oyunlar yerine Game Pass ile yüzlerce oyuna sahip olabilirsiniz. EA firmasının EA Play sisteminin de dahil olduğu Xbox Game Pass aylık ödeme ile yüzlerce oyuna erişim hakkı tanıyor. Gears 5, Forza Horizon 4, Microsoft Flight Simulator ve Doom Eternal gibi AAA oyunlardan bolca bulabileceğiniz bu katalog oldukça önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde vakit geçirirken daha kaliteli ve eğlenceli bir ortam hazırlamak Series X ile mümkün.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Diğer
Türkiye’nin ilk ortak araştırma merkezi olan NÖROM resmen kuruldu
Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında NÖROM kuruldu. Yönetmeliği dün Resmi Gazete‘de yayınlandı.
İlginizi çekebilir: NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”
NÖROM nedir, ne işe yarayacak?
Yükseköğretim Kurulu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin, projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacağını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu‘ndan yapılan yazılı açıklamada, GÜ, AÜ ve ODTÜ ortaklığındaki NÖROM Yönetmeliğinin dün Resmi Gazete‘de yayımlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, yönetmelikle Nisan’da yürürlüğe giren stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan veren ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezinin kurulduğu aktarıldı.
Projeyle Türk yükseköğretim sistemine “birlikte iş yapma modeli” kazandırıldığı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“AÜ, GÜ ve ODTÜ NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak.”
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM‘un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye‘de ilk kez uygulanacağının altını çizdi.
Saraç, “Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek.” ifadesini kullandı.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 10 saat önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 14 saat önce
-
Yazan: bbozmen, 15 saat önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 15 saat önce
-
Yazan: eziodafirenze, 1 gün önce