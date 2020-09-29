Akıllı Telefonlar
Samsung, telefon satışlarında Huawei ile farkı açtı!
Pazar araştırma şirketi Counterpoint, Ağustos ayına yönelik küresel akıllı telefon satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsung telefon pazarındaki liderliğini sürdürürken, Huawei ise kan kaybının önüne geçemiyor!
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Samsung, akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürüyor!
Teknoloji sektöründe COVID-19 salgınının etkileri devam ederken, üreticiler ise yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışıyor. Bunun göstergesi olarak son yılların en düşük akıllı telefon satışlarının yaşandığı yılın ilk yarısına göre pazarın toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Marka bazlı verilerde ise Samsung, yüzde 22’lik küresel pazar payı ile liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor. Kısıtlamalarla boğuşan Huawei ise akıllı telefon satışlarının yüzde 16’sını oluşturdu. İki marka arasında oluşan farkın Şubat 2020’den bu yana en yüksek orana ulaştığı belirtiliyor.
Huawei’nin ardından ise tahmin edilebileceği üzere Apple geliyor. iPhone modelleriyle yüzde 12’lik küresel pazar payı elde eden marka, kendisine üçüncü sırada yer buldu. Ancak Xiaomi’nin pazar payının yüzde 11’e ulaştığı ve Çinli markanın yakın zamanda üçüncülük basamağının yeni sahibi olabileceği vurgulanıyor.
Raporlar ve analistler, Samsung’un Hindistan pazarında artan hakimiyetinin küresel ölçekte etki yarattığı görüşünde birleşiyor. Öte yandan dünya genelindeki kısıtlamaların başladığı Nisan ayında Samsung, küresel liderliği Huawei’ye kaptırmıştı. Dolayısıyla Samsung’un kısa sürede toparlandığı ve aradaki farkı hızlı bir şekilde açtığı görülüyor. Huawei’nin gelecekteki satış performansının ise yakında tanıtılacak Mate 40 serisi ve markanın Avrupa’daki etkinliğine göre şekilleneceği ifade ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi açıklandı
HMD Global, Nokia akıllı telefonlara Android 10 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdi fakat çok yakında Android 11 dağıtımına hazırlanıyor. Google, kısa bir süre önce Google Pixel modelleri için Android 11’i piyasaya sürmüştü. Bu durum, Nokia kullanıcılarının Android 11 beklentisini bir kademe daha yükseltti. Bazı Nokia kullanıcıları için Android 11 güncellemesinin çok yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Güncelleme takvimi Nokia Mobile tarafından paylaşıldı
Nokia Mobile’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Android 11 dağıtım takvimi, paylaşımdan kısa bir süre sonra ilginç bir şekilde silindi. Paylaşımda, HMD Global’in Android 11’i cihazlarına dağıtımı adına bir yol haritası mevcut. Listede görülen cihazlardan bazıları, kutusundan Android 9 ile çıkan modeller. Şirket, üç yıllık güncelleme sözü vermişti ve görünüşe göre bu sözünü tutuyor.
Ekim 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 2.2
♦ Nokia 5.3
♦ Nokia 8.1
♦ Nokia 8.3 5G
Ocak 2021 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 1.3
♦ Nokia 2.3
♦ Nokia 2.4
♦ Nokia 3.4
♦ Nokia 4.2
Ocak 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 3.2
♦ Nokia 6.2
♦ Nokia 7.2
Nisan 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;
♦ Nokia 1 Plus
♦ Nokia 9 Pureview
Nokia 1 ve Nokia 8 Sirocco gibi modellerin güncelleme takviminde yer almaması dikkat çekiyor. Söz konusu cihazlar geçtiğimiz yaz aylarında Android 10 güncellemesini almışlardı.
Nokia Mobile’ın söz konusu paylaşımı neden sildiği bilinmiyor fakat paylaşımın gerçek olduğu Neowin platformu tarafından doğrulandı.
Akıllı Telefonlar
Oppo A93 tanıtım tarihi açıklandı!
Oppo A93 artık kullanıcılarının karşısına çıkacağı günü bekliyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
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Oppo A93, 6 Ekim tanıtılacak!
Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu A93 için artık geri sayıma geçti. F17 Pro modelinin küresel pazar versiyonu olması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi firma tarafından duyuruldu. Twitter hesabı üzerinden duyuruyu yapan firma, akıllı telefonu hayranları ile 6 Ekim tarihinde buluşturacak. Teknik özellikleri F17 Pro modelinin aynısı olacak olan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P95 işlemcisinden alacak. Öte yandan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak.
Save the date!
The live stream of #OPPOA93 launch is happening on 6 October 2020, 3pm on our Facebook page!
And don't forget to check out our Facebook page to know how you can stand a chance to win the OPPO A93.#AceYourStyle pic.twitter.com/XZqTIsdLq0
— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) September 29, 2020
6.4 inçlik AMOLED delikli ekrana sahip olacak Oppo A93, üzerinde tam altı adet kameraya yer verecek. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenirken, arka kamera kurulumunda bizleri, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Öte yandan cihaz beklenildiği gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip olacak. Ülkemizde Reno 4 Lite adıyla bilinen akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da tanıtılacak. Cihazın yaklaşık olarak 310 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord N10 dedikoduları güçlendi!
OnePlus’ın 14 Ekim’de düzenleyeceği lansman yaklaştıkça bazı dedikodular doğrulanıyor. Şirketin 8T Pro modelini tanıtmayacağı henüz CEO tarafından doğrulanmışken OnePlus Nord resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım Nord N10 söylentilerini güçlendirir nitelikte.
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Her ne kadar paylaşım yalnızca bir OnePlus logosu içerse de #ComingSoon açıklaması 14 Ekim lansmanını işaret ediyor olabilir. Bu çıkarımla Snapdragon 690 içeren OnePlus Nord N10 modelinin tanıtılacağı dedikoduları ön plana çıktı.
Nord N10 5G’yi destekleyecek!
6.49 inçlik 90 Hz tazeleme hızına sahip FHD+ bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 5G’yi de destekleyecek. Snapdragon 690 işlemcisine ise önceki sızdırılan bilgilerden elde ettiğimiz kadarıyla 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Orijinal OnePlus Nord modelinin Amerika pazarına girmemesi bir sürpriz olmuştu. Bu modelin ise 400$ fiyatıyla bir bütçe telefonu olup öncelik olarak bu pazara sunulması bekleniyor.
Paylaşımın OnePlus orijinal hesabından değil de OnePlus Nord hesabından yapılması ise bu dedikoduları oldukça güçlendiriyor. Bu fiyat/performans cihazıyla ilgili önceki bilgilerimize bakarsak 18W’lık hızlı şarj adaptörünün de sertifikalandığını görüyoruz. 64 MP ana kameranın bulunduğu cihazda ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açı lensi, 2 MP’lik derinlik sensörü ve 2 MP’lik makro kamera da bulunacak. ABD dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen cihazın yakında tanıtılacak olan Google Pixel 4a 5G’ye açık bir rakip olacağı da söyleniyor.
OnePlus Nord N10’un 14 Ekim’de Warp Charge 65, OnePlus 8T gibi diğer yeni ürünlerle birlikte mi tanıtılacağı yoksa farklı bir tanıtımda mı yer alacağı ise henüz bilinmiyor.