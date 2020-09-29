Samsung, telefon satışlarında Huawei ile farkı açtı!

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, Ağustos ayına yönelik küresel akıllı telefon satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsung telefon pazarındaki liderliğini sürdürürken, Huawei ise kan kaybının önüne geçemiyor!

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Samsung, akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürüyor!

Teknoloji sektöründe COVID-19 salgınının etkileri devam ederken, üreticiler ise yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışıyor. Bunun göstergesi olarak son yılların en düşük akıllı telefon satışlarının yaşandığı yılın ilk yarısına göre pazarın toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Marka bazlı verilerde ise Samsung, yüzde 22’lik küresel pazar payı ile liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor. Kısıtlamalarla boğuşan Huawei ise akıllı telefon satışlarının yüzde 16’sını oluşturdu. İki marka arasında oluşan farkın Şubat 2020’den bu yana en yüksek orana ulaştığı belirtiliyor.

Huawei’nin ardından ise tahmin edilebileceği üzere Apple geliyor. iPhone modelleriyle yüzde 12’lik küresel pazar payı elde eden marka, kendisine üçüncü sırada yer buldu. Ancak Xiaomi’nin pazar payının yüzde 11’e ulaştığı ve Çinli markanın yakın zamanda üçüncülük basamağının yeni sahibi olabileceği vurgulanıyor.

Raporlar ve analistler, Samsung’un Hindistan pazarında artan hakimiyetinin küresel ölçekte etki yarattığı görüşünde birleşiyor. Öte yandan dünya genelindeki kısıtlamaların başladığı Nisan ayında Samsung, küresel liderliği Huawei’ye kaptırmıştı. Dolayısıyla Samsung’un kısa sürede toparlandığı ve aradaki farkı hızlı bir şekilde açtığı görülüyor. Huawei’nin gelecekteki satış performansının ise yakında tanıtılacak Mate 40 serisi ve markanın Avrupa’daki etkinliğine göre şekilleneceği ifade ediliyor.