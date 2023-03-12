Samsung, fotoğrafçılık konusunda Android’in enleri arasına adını yazdırmış durumda. Yapay zekanın desteğiyle rakiplerine kıyasla çok daha canlı ve keskin fotoğraflar çeken Samsung telefonlar hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Firmanın üst seviye akıllı telefonlarında gördüğümüz, oldukça düşük kayıplı olduğu iddia edilen 100x yakınlaştırmalı Space Zoom fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı söyleniyor!

Samsung Ay Fotoğraflarında Hile Yapıyor Olabilir!

Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddia, sağlam kanıtlara dayanıyor. Öyle ki, internetten rastgele bir ay fotoğrafı bulan Reddit kullanıcısı, bu fotoğrafı bulanıklaştırmış ve bilgisayar monitöründe bu fotoğrafı açtıktan sonra odanın diğer bir köşesine gidip telefonuyla bilgisayar ekranının bir fotoğrafını çekmiş.

Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Öyle ki, Reddit kullanıcısı bilerek bulanıklaştırdığı resmi telefon kamerasıyla çektikten sonra galeride oldukça keskin ve detaylı bir resimle karşılaşmış. Detaylı olması imkansız olan bir resime Samsung’un sonradan detay ve keskinlik eklediğini görmek mümkün.

Bu paylaşım, kısa sürede Reddit’te Android konusunun en popüler paylaşımları arasına girdi ve yüzlerce yorum aldı. Amiral gemisi Samsung akıllı telefonlarıyla aynı şeyi deneyen kullanıcılar, durumu doğruladı. Yani Samsung gerçekten de çekilen ay resimlerine sonradan yapay zeka ile detay eklemesi yapıyor ve 100x yakınlaştırma yapılsa bile çok detaylı fotoğraflar sunabilmekle övünüyor.

Daha önceleri de benzer paylaşımlar yapan Reddit kullanıcısı, Samsung’un ay fotoğraflarına krater ve keskinlik gibi detayları eklemek için yapay zeka algoritmalarını kullandığını söylüyor.

Bu algoritma, fotoğrafın ayın hangi evresinde çekildiğini ve ay üstündeki kraterlerin tam olarak nerede konumlandırılacağını çok net bir şekilde ayırt edebiliyor ve çekilen Space Zoom fotoğraflarını buna göre düzenleyebiliyor.

2021 yılında da benzer bir deney yapılmış ve siyah bir arkaplanda bir pinpon topunun fotoğrafı Galaxy S21 Ultra ile çekilmiş ve cihaz bu fotoğrafı da bir ay fotoğrafı gibi yorumlamıştı.

Samsung’un Galaxy S23 Ultra da dahil olmak üzere amiral gemisi Galaxy akıllı telefon serisi, arka kameralar için son derece yüksek bir yakınlaştırma seviyesine sahip. Samsung’un AI Süper Çözünürlük teknolojisinin yardımıyla, cihazlardaki 3x ve 10x telefoto kameraların dijital bir yakınlaştırma ile harmanlanmasıyla oluşturulan 100x yakınlaştırma seviyesi sayesinde çok uzaktaki nesnelerin fotoğrafları çekilebiliyor.

Akıllı telefonlarda kullanılan nispeten ufak lenslerin düşük ışıkta yüksek kaliteli fotoğraflar çekmesi zaten imkansız. Buna yakınlaştırma eklenince durum iyice zorlaşıyor. Bir şekilde yapay zekanın da yakınlaştırma işlemine dahil olması ve görüntüleri iyileştirmesi gerekiyor. Fakat Samsung’un yaklaşımının biraz aşırıya kaçtığını ve yapay fotoğraflara neden olduğunu söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung görüntü işlemede aşırıya mı kaçmış? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!