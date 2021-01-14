Samsung SmartTag modeli tanıtıldı!

Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesinin yanında Galaxy Buds Pro ve SmartTag aksesuarlarını da duyurdu. Şirketin yeni nesne takip cihazı oldukça merak uyandırdı.

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Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve görüntüleri sızan nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, hızlı bir şekilde kaybolan aksesuarlarınızın konumunu tespit etmenizi sağlıyor.

Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan Samsung SmartTag, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak.

Cihazın içinde bulunan Bluetooth 5.0 LE teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sunan cihaz, birçok farklı senaryoda kullanılabiliyor. Böylece akıllı telefonunuzu, anahtarlarınızı ya da başka bir şeyi takip etmek için bu cihazı kullanmak mümkün olacak.

Samsung SmartTag, BLE sayesinde tek bir tuşla cihaza bir sinyal göndermek ve yerini tespit etmek mümkün hale gelecek. Galaxy SmartTag+ ise ultra geniş bant genişliği ile daha kesin konum bilgisi sağlayabilecek.

Şirket, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find adını verdiği uygulamayı duyurdu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışsa da ileriki dönemde diğer Android cihazlara da destek vermesi bekleniyor.

4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik kaplamalı olan etiketlerin IP53 sertifikası da bulunuyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca etiketi kullanmak mümkün oluyor.

Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor. 29 Ocak‘ta satışa çıkacak olan Samsung SmartTag modellerinin etiket fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş.

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