Genel
Samsung SmartTag modeli tanıtıldı!
Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesinin yanında Galaxy Buds Pro ve SmartTag aksesuarlarını da duyurdu. Şirketin yeni nesne takip cihazı oldukça merak uyandırdı.
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Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve görüntüleri sızan nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, hızlı bir şekilde kaybolan aksesuarlarınızın konumunu tespit etmenizi sağlıyor.
Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan Samsung SmartTag, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak.
Cihazın içinde bulunan Bluetooth 5.0 LE teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sunan cihaz, birçok farklı senaryoda kullanılabiliyor. Böylece akıllı telefonunuzu, anahtarlarınızı ya da başka bir şeyi takip etmek için bu cihazı kullanmak mümkün olacak.
Samsung SmartTag, BLE sayesinde tek bir tuşla cihaza bir sinyal göndermek ve yerini tespit etmek mümkün hale gelecek. Galaxy SmartTag+ ise ultra geniş bant genişliği ile daha kesin konum bilgisi sağlayabilecek.
Şirket, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find adını verdiği uygulamayı duyurdu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışsa da ileriki dönemde diğer Android cihazlara da destek vermesi bekleniyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik kaplamalı olan etiketlerin IP53 sertifikası da bulunuyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca etiketi kullanmak mümkün oluyor.
Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor. 29 Ocak‘ta satışa çıkacak olan Samsung SmartTag modellerinin etiket fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş.
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Genel
Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabının kapatılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin doğru olduğunu dile getirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını süresiz olarak askıya aldı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, konu ile ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.
Trump’ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump’ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti.
Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter’da hesap kapatılmasının “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak “Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır.” ifadelerini kullandı.
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I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?
— jack (@jack) January 14, 2021
Dorsey, Twitter platformunun gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini belirtti.
Twitter’ın kapatma kararında yalnız olmadığını vurgulayan Dorsey, YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformların da Trump’ın açıklamalarını tehlikeli bularak benzeri adımlar attığına dikkati çekti.
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Genel
Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı!
Samsung Galaxy Buds Pro , şirketin Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan ilk cihaz oldu. Buds Pro ile ilgili paylaşılan özellikleri ve fiyat bilgisini sizler için derledik.
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Samsung Galaxy Buds Pro ile Akıllı ANC deneyimi
Samsung‘un yeni tam kablosuz kulaklığının en dikkat çekici özelliği çok iyi bir aktif gürültü engelleme sistemine sahip olması. Şirketin verdiği bilgilere göre Galaxy Buds Pro ile arka plan gürültülerinin yüzde 99’u rahatça izole edilebilecek. Ayrıca ortam Sesi ile yakındaki sesleri 20 desibelden fazla yükseltmeyi seçebilirsiniz, Bu da ihtiyaçlarınıza göre ayarlayıp kişiselleştirebileceğiniz anlamına gelir. Örneğin dışarda yürürken size yaklaşan araba seslerini ayırt edebilirsiniz.
Buds Pro, akıllı ANC özelliğiyle beraber konuştuğunuzu anlar ve yakındaki seslerin izole edilmesi konusunda size yardımcı oluyor. Ayrıca müzik dinlerken konuşmaya başladığınızda müziğin sesini de otomatik bir şekilde kapatabiliyor.
Ek olarak Galaxy Buds Pro ile beraber kullandığınız diğer Galaxy akıllı cihazlar arasında otomatik geçiş yapabileceksiniz.
Galaxy Buds Pro ile uzun kullanım süreleri
Samsung’un yeni Buds modeli, kualklıkların üzeirndeki bataryalar ile 8 saate kadar (ANC kapalı)müzik dinleme imkanı sunuyor. Cihazın sarj kutusu ile beraber toplam müzik dinleme süresi 28 saate kadar çıkabiliyor.
Sizler için hazırladığımız akıllı telefon tavsiye listesine bu bağlantıya tıklayarka ulaşabilirsiniz
Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri
|Renk seçenekleri
|Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver
|Boyut ve Ağrılık
| Kulaklık: 19.5 x 20.5 x 20.8 mm, 6.3g
Şarj Kutusu: 50 x 50.2 x 27.8 mm, 44.9g
|Ses sürücüleri
|11mm woofer + 6.5mm tweeter
|Mikrofonlar
|2 dış 1 iç olmak üzere toplam 3 mikrofon + Ses alma birimi + Rüzgar engelleyici
|ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ortam sesi
|ANC: Arka plan sesini yüzde 99 oranında kesme
Ortam sesi : + 20dB’ye kadar yükseltme
Ses algılama
|Batarya Kapasiteleri
|Kulaklık: 61 mAh
Şarj kutusu: 472 mAh
|Oynatma süreleri
|5 saat / Toplam 18 saat (ANC açık)
8 saat/ Toplam 28 saat(ANC kapalı)
|Kohuşma süreleri
|4 saat / Toplam 14.5 (ANC açık)
5 saat / Toplam 17.5 (ANC kapalı)
|Şarj süresi
| 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 ssatlik oynatma süresi
Wireless Şarj
|Bağlantı
|Bluetooth 5.0®
|Sensörler
|İvmeölçer, Gyro, Yakınlık, Dokunma, Ses Alma Birimi (VPU)
|Uyumluluk
|Android 7.0 ve üstü, en az 1.5Gb RAM
|Su geçirmezlik
|IPX78 sertifikalı
Samsung Galaxy Buds Pro’nun satış fiyatı
Samsung’un en üst düzey tam kablosuz kulaklık modelinin satış fiyatı 199 Dolar olarak açıklandı.
Genel
Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Epic Games, oyunseverlerin de bildiği üzere her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın oyunu ise 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II oldu. Kullanıcılar 14 Ocak 2021 saat 19.00 itibariyle Battlefornt II’yi kütüphanelerine ekleyebilecekler.
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Epic Games, Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz dağıtıyor
Güçlü hikaye modunun yanında bizlere çok oyunculu (multiplayer) modu da sunan Star Wars Battlefront II bugün saat 19.00 itibariyle tüm Epic Games kullanıcıları için ücretsiz olacak. Kullanıcılar bu oyunu kütüphanelerine ekleyerek sonsuza kadar erişim hakkına sahip olacak.
2017 yılında Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen oyun Star Wars: Battlefront serisinin dördüncüsü olarak konumlanıyor. Pek çok oyuncunun ilgisini çeken oyun ülkemizdeki yüksek fiyatlar sebebiyle çok fazla tercih edilmemişti. Yüksek grafik kalitesi ile güzel bir deneyim sunan Battlefront II’yi kütüphanenize eklemeniz için 1 haftalık süreniz bulunuyor.
Sizler için hazırladığımız ve oyunculara özel indirimlerin bulunduğu tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri
Epic Games tarafından oyunculara ücretsiz sunulacak olan Star Wars Battlefront II’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
|Windows İşletim Sistemi
64-bit Windows 10 veya daha yenisi
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 6350 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K
|Windows İşlemci
İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700 veya bu işlemciye eşdeğer bir işlemci
|Windows Bellek (RAM)
8 GB
|Windows Bellek (RAM)
16 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows Minimum Depolama
60 GB
|Windows DirectX 11
|Windows DirectX 11
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB
|Windows Ekran Kartı
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 GB Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB
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