Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!

Black Shark, bu yılın ilk yarısında Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan şirketler arasında yerini alacak. Dün şirketin CEO‘su Luo Yuzhou, Black Shark 4 oyuncu akıllı telefonunun yakında tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu cihazın 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile geleceğini de onayladı. Şirkete göre bu cihaz, 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam şarja ulaşacak.

İlginizi çekebilir: Huawei P50 serisi, üç farklı ekran çeşidi ile gelecek!

reklam

Black Shark 4, AnTuTu’da nasıl bir skor aldı?

Black Shark CEO’su Luo Yuzhou‘dan gelen son bilgilere göre Black Shark 4‘ün AnTuTu skoru geçtiğimiz günlerde belirlendi. Black Shark 4, CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre 788.505 AnTuTu skoru alarak AnTuTu‘nun en güçlü cihazı oldu. Luo Yuzhou yaptığı açıklamada “Yeni nesilde güçlü bir performansa sahip olmak gerek. Bunun için Black Shark mühendisleri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 800.000 puana yakın bir skor alan yeni amiral gemisi için çalışmalara devam edeceğiz.” sözlerini paylaştı.

Luo Yuzhou‘nun yaptığı açıklama,mevcut skorun daha ileriye taşınmasının planlandığını gösteriyor. Black Shark 4‘ten önce Xiaomi Mi 11, 708.425 ile AnTuTu‘nun en güçlü telefonuydu. Henüz piyasaya çıkmayan Oppo Find X3 ve iQOO 7 de AnTuTu yarışında güçlü cihazlar arasında yer alacak. Bu iki telefon sırasıyla 771.491 ve 752.935 AnTuTu skoru aldı. Bu skorlar, Snapdragon 888‘den beklenen 735.439’dan çok daha yüksek değerlerdir. Görünüşe göre AnTuTu‘nun en güçlü telefonu önümüzdeki dönemde Black Shark 4 olacak.