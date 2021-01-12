Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Black Shark, bu yılın ilk yarısında Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan şirketler arasında yerini alacak. Dün şirketin CEO‘su Luo Yuzhou, Black Shark 4 oyuncu akıllı telefonunun yakında tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca bu cihazın 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile geleceğini de onayladı. Şirkete göre bu cihaz, 15 dakikadan daha kısa bir sürede tam şarja ulaşacak.
İlginizi çekebilir: Huawei P50 serisi, üç farklı ekran çeşidi ile gelecek!
Black Shark 4, AnTuTu’da nasıl bir skor aldı?
Black Shark CEO’su Luo Yuzhou‘dan gelen son bilgilere göre Black Shark 4‘ün AnTuTu skoru geçtiğimiz günlerde belirlendi. Black Shark 4, CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre 788.505 AnTuTu skoru alarak AnTuTu‘nun en güçlü cihazı oldu. Luo Yuzhou yaptığı açıklamada “Yeni nesilde güçlü bir performansa sahip olmak gerek. Bunun için Black Shark mühendisleri ile yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 800.000 puana yakın bir skor alan yeni amiral gemisi için çalışmalara devam edeceğiz.” sözlerini paylaştı.
Luo Yuzhou‘nun yaptığı açıklama,mevcut skorun daha ileriye taşınmasının planlandığını gösteriyor. Black Shark 4‘ten önce Xiaomi Mi 11, 708.425 ile AnTuTu‘nun en güçlü telefonuydu. Henüz piyasaya çıkmayan Oppo Find X3 ve iQOO 7 de AnTuTu yarışında güçlü cihazlar arasında yer alacak. Bu iki telefon sırasıyla 771.491 ve 752.935 AnTuTu skoru aldı. Bu skorlar, Snapdragon 888‘den beklenen 735.439’dan çok daha yüksek değerlerdir. Görünüşe göre AnTuTu‘nun en güçlü telefonu önümüzdeki dönemde Black Shark 4 olacak.
Akıllı Telefonlar
Alcatel, uygun fiyatlı yeni telefonlarını CES 2021’de tanıttı!
CES 2021 tüm hızıyla ilerliyor ve TCL, Alcatel markası altında uygun fiyatlı üç telefon tanıttı. Her üç telefonda da MediaTek’in Helio A25 yonga seti bulunuyor. Tasarımsal olarak damla çentik tasarımına sahip olan telefonların hepsinde çoklu kamera kurulumu da yer alıyor. Tanıtılan cihazlar ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
İlginizi çekebilir: Vivo Y31 modelinin posterleri ortaya çıktı!
Alcatel 3L (2021)
Alcatel 3L modeli Full HD+ çözünürlükte ve 6.52 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 3L, 4GB RAM VE 64GB depolamaya sahip. Telefonun kamera detaylarına baktığımızda ise ana kameranın 48MP, ön kameranın da 8MP olduğunu görüyoruz. Ana kameraya ek olarak 2MP’lik makro ve derinlik sensörlerine de bu cihazda yer verilmiş. 3L modeli 4.000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve Micro-USB üzerinden 10W gücünde şarj olabiliyor. Yazılım kısmında ise cihaz Android 11 ile karşımıza çıkıyor.
Mavi ve siyah renk seçenekleirne sahip olan 3L modelinin satış fiyatı ise 149 Euro olarak açıklandı.
Alcatel 1S (2021)
3L’den daha uygun fiyatlı olarak tanıtılan Alcatel 1S modeli 6.52 inç boyutunda HD+ çözzünürlüğe sahip bir ekranla karşımıza çıkıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip cihazın ana kamerası ise 13MP. Ana kameraya 2MP’lik derinnlik ve makro sensörleri de eşlik ediyor. Batarya kapasitesi ise 3L modeli ile aynı.
Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan 1S (2021)‘in satış diyatı 109 Euro olarak belirtildi.
Hazır telefonlardan bahsetmişken HWP olarak her bütçeye uygun şekilde hazırladığımız telefon tavsiye listemize bu bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz.
Alcatel 1L (2021)
Serinin bir diğer modeli 1L, HD+ çözünürlükte 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip. 2GB RAM ve 32GB depolama ile gelen telefon 3.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Arkasında 13MP+2MP çözünürlüğe sahip iki farklı kamera bulunan model Android 11 Go işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın fiyatı ise 135 Dolar.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y31 modelinin posterleri ortaya çıktı!
Vivo Y31 modelinin posterleri sızdırıldı. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun yeni detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Vivo Y31 yakın zamanda satışa sunulabilir!
Vivo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Neredeyse her seviyeye farklı bir akıllı telefon çıkaran firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. 2015 yılında piyasaya çıkan Y31 modelini yenileyerek kullanıcılarına sunmayı planlayan firma, görünüşe göre çok yakın zamanda bu işlemi gerçekleştirecek. Akıllı telefona ait posterlerin sızdırılmasının ardından, cihazın oldukça kısa bir süre içerisinde tanıtılıp piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı teknik detayları da bu posterler sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, iddialara göre bizleri orta seviyede karşılayacak.
Henüz boyutu bilinmeyen FullHD+ ekrana sahip olacak Vivo Y31, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. İçerisinde yer alan işlemci henüz bilinmese de akıllı telefonun Qualcomm yapımı Snapdragon 662 işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Üçlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacağı öğrenilen akıllı telefon 48 MP değerinde ana kameraya sahip olacak. 5000 mAh batarya kapasitesi ile güçlü bir performans vadeden akıllı telefon 18 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Hindistan ile başlayarak satış sürecine hazırlanan akıllı telefonun tanıtım için tam olarak kesin bir tarihi bulunmuyor. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi cihazın çok yakın bir süre içerisinde akıllı telefon dünyasına giriş yapması bekleniyor.
Müzik deneyiminizi arttıracak ve sizi kablo sorunundan kurtaracak gerçek kablosuz kulaklık listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 kanlı canlı görüntülendi !
Bütçe dostu akıllı telefon denilince akla gelen markalardan biri olan Honor, yakında V40 5G modeli ile tüketiciyle buluşacak. Bugün itibariyle cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Honor MagicBook Pro 2021, Intel yonga setle geliyor !
Honor V40’da bizleri neler bekliyor ?
Honor V40, sol üst köşede çift özçekim kamerası sunan 80 derecelik, 6.72inç FHD+ AMOLED şelale ekran ile gelecek. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına aynı zamanda 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Yeni model 10 bit renk desteği sunan bir ekranla çıkacak. Honor’un bu seneki işlemci tercihi ise orta-üst segmentin gözdesi Mediatek Dimensity 1000+ oluyor.
V40 kamera tarafında da iddialı
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40, düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip 50 MP‘lik bir kamera ile geliyor. Huawei’nin de amiral gemisi cihazlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor‘un hala Huawei‘den izler taşıdığının da bir göstergesi.
Yeni model, Xiaomi’ den izler taşıyor
Honor, mobil ekosistemde neredeyse en önemli donanım haline gelen kamera çözümünde bu defa fark yaratmadı. Çinli akılı telefon üreticinin kameralara yansıyan son sızıntısında, V40 modelinin kamera tasarımı gün yüzüne çıkmış oldu. Kamera sensörlerinin yapısı yakın zamanda tanıtılan Xiaomi Mi 10T modelini akıllara getirmedi değil. Üst kısımda büyükçe bir sensör, hemen altında ise üç kamera ve LED flaşı kare dizilimde görüyoruz.
Honor V40 5G 66w hızlı şarjı, Magic UI 4.0, HMS ve daha fazlasıyla 18 Ocak’ta Çin’de tanıtılacak.
İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı Honor akıllı telefonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Birbirinden güzel Android akıllı telefonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
AMD GPU’lu Exynos işlemci için tarih verildi!
AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Razer Project Brooklyn : Açılabilir ekrana sahip oyun koltuğu!
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları tanıtıldı!
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
Tüm detayları ile Samsung Galaxy S21! | Neler sunacak?
VIVO X51 5G ve Y70 Kutu Açılışı & İlk Bakış | Kamera canavarları!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.