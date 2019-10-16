Sizin Yorumunuz
Samsung servisinden değişim alınan S10+ – Sizin Yorumunuz (Dağhan Rıfat Atalay)
Samsung Galaxy S10+ cihazında yaşanan ön kamera sorunu için Samsung Kadıköy servisine giden Dağhan Rıfat Atalay’ın yaşadığı iyi ve kötü sorunları ve nasıl cihaz değişimi aldığınız bu videomuzda göreceğiz.
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Bazı S10 ailesi cihazlarında görünen pastel şeklinde ön kamera çekimi sorunu için Samsung Emaar mağazasına giden Dağhan Rıfat’ın yaşadığı bir haftalık çözüm sürecinin detaylarını videoda aktarıyor.
Keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz. İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (İlkan Avcı)
Xiaomi Mi 9T bu sefer İlkan Avcı ile yeniden Sizin Yorumunuz serimizde boy gösteriyor. Fakat bu sefer özellikle yüz tanıma sisteminde İlkay ile abisini tanıyarak telefonu açmasıyla dikkat çekiyor.
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Son dönemlerin en gözde telefonu olan Mi 9T, bu videomuzda da konuk oluyor. ancak İlkay Avcı sadece bir Mi 9T kullanıcısı olarak değil, aynı zamanda Mi Band 3, Mi Band 4, Redmi Airdots, Mi Box S gibi birçok Xiaomi cihazını da kullanan biri olarak ofisimize geldi.
Detayları ve İlkan’ın Mi 9T başta olmak üzere diğer cihazlar ile de görüşlerini bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)
GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.
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Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 Pro – Huzeyfe Macit (Sizin Yorumunuz)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7 Pro modeliyle Huzeyfe Macit konuğumuz oldu. Bakalım Huzeyfe Bey, cihazıyla ilgili bizlere neler anlatacak?