Akıllı Telefonlar
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
Bu videoda bir rehber niteliğinde hangi Samsung telefonu almanız gerektiğini sebepleriyle beraber size açıklıyoruz. Her segmente ve bütçeye göre akıllı telefonları bulunan Samsung’un 5 tane akıllı telefonunu listeliyoruz.
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Sizin için seçtiğimi akıllı telefonlar ise şu şekilde:
Samsung Galaxy M21
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+
İşlemci: Samsung Exynos 7 Series 9611 4GB/64GB
Kamera: 48MP + 8 MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat:2600 TL
Samsung Galaxy A32
Ekran: 6.4 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: MediaTek Heli G80 6GB/128GB
Kamera: 64MP + 8MP + 5MP/ 20MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 15W Hızlı Şarj
Fiyat: 3400 TL
Samsung Galaxy A52
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 90HZ
İşlemci: Snapdragon 720G 8GB/128GB
Kamera :64MP + 12MP + 5MP + 5MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 4300 TL
Samsung Galaxy S20 FE
Ekran: 6.5 İNÇ SUPER AMOLED FHD+ 120HZ
İşlemci: Snapdragon 865 8GB/128GB-256GB
Kamera :12MP + 12MP + 8MP/ 32 MP Ön kamera
Batarya: 4500 mAh 15W Hızlı Şarj (25W destekliyor)
Fiyat: 5200 TL
Samsung Galaxy S21 Ultra
Ekran: 6.8 İNÇ SUPER AMOLED QHD+ 120HZ
İşlemci: Exynos 2100 12GB/128GB-256GB
Kamera : 108MP + 12MP + 10MP + 10MP/ 40MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh 25W Hızlı Şarj Fiyat: 14400 TL
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Yeni Katlanabilir Cihazların Sağlamlığı ve Üretimi Hakkında Konuştu!
Samsung Mühendisleri, yeni cihazların sağlamlığı hakkında konuşuyor! Samsung Newsroom’da yayınlanan bir blog yazısında Samsung, mühendislerinin, yeni katlanabilir cihazları olan Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’te karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan bir video yayınladı.
İlk olarak cihazların 3 farklı parçadan nasıl oluştuğuna dikkat çektiler. Telefonun iki yarısı ve bir menteşe sistemi. Üçü de Samsung’un “Armor Aluminum” dediği malzemeyle korunuyor. Bu, dayanıklılığı artırmak için metal elemanlar eklenerek yapılan alüminyumdan daha dayanıklı bir karışımdır ve Z Serisi katlanabilir cihazların kazalardan kaynaklanan düşmelere, çizilmelere ve ezilmelere karşı daha dayanıklı hale geldiği anlamına geliyor.
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Ek olarak, mühendisler cihazların, suya ve toza karşı nasıl dayanıklı hale getirildiği hakkında detay verdiler. İlginç bir başarı olarak tanımlanan bu çalışmayı detaylandıran mühendisler, menteşe sisteminin kaçınılmaz olarak su geçirmeye eğilimli olduğunu belirtti. Bu sistemi su ve toza karşı korumak için menteşe sisteminde bulunan bütün parçalar ve elektrikli bileşenler, su hasarından koruyacak bir korozyon önleyici çözelti ve yağlama ile kaplandı.
Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’ün, Samsung’un önceki nesil katlanabilir cihazlarından daha sağlam ve dayanıklı olduğunu belirten mühendisler, ekranların da önceki nesil cihazların ekranlarından çok daha sağlam olacak şekilde tasarlandığını da ekledi.
Samsung Newsroom’da bulunan açıklamanın detayları:
“Telefonlarımız en değerli ve en çok kullanılan eşyalarımız arasındadır, bu yüzden bu cihazların içinde bulunduğu sakar anlar kaygıya neden olabilir. Ancak şimdi, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G‘ye yapılan büyük dayanıklılık yükseltmeleri sayesinde, kullanıcıların artık bu küçük kazalar için endişelenmeleri gerekmiyor.
İster sosyal medya için bir dans videosu çekin, ister işe gidip gelirken en son haberleri takip edin, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G ani sürprizlere dayanacak şekilde üretilmiştir. Daha hafif , güçlü ve modern akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü alüminyum olan Samsung Electronics’in Armor Aluminum’u ile üretilmiştir.
Daha dayanıklı olmasının yanı sıra Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G, dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazlarıdır. Samsung mühendisleri, Galaxy Z serisine ilk kez IPX8 su geçirmezliği getirmek için özenli bir çaba sarf ederek katlanabilir cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.”
Samsung mühendislerinin, Galaxy Z serisine nasıl dayanıklılık kattıkları ve ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazları nasıl tasarladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung Newsroom‘a göz atın.
Kaynak: Samsung Newsroom, GSMArena
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Akıllı Telefonlar
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Çok sevilen serimiz Nesini Sevmiyorsunuz’un finalini yapmıştık. Şimdi ise Nesini Seviyorsunuz ile devam ediyoruz. Bu seriye Xioami ile başlamıştık ve yine Xiaomi ile devam ediyoruz.
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Markaların sevilmeyen yanları varken birçok kesim tarafından da sevilen, beğenilen yanları da bulunuyor. Ve artık söz sizde. Sosyal medya hesaplarımızdan sorduğumuz soruya sizler yanıt verdiniz ve biz de bu yanıtlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:40 Fiyat / Performans oranı yüksek telefonlarının olması.
5:55 Çok uzun ömürlü hiç bozulmayan sorunsuz telefonlar üretmesini seviyoruz. Evdeki telefonlar Mi 4, Mi 9, Mi 8 SE, ve Redmi 4a hepsi çalışıyor.
6:58 MIUI 12.5 arayüzü çok iyi, optimizasyonu güzel olmuş.
9:26 IMEI atılabilir olmasını.
11:45 Custom ROM cenneti telefonları. Ve bu ROM’lar harbiden performanslı çalışıyor. F/P oranı tavan yapıyor custom ROM’larla.
13:18 Segmentinin üstünde performans sunmasını seviyorum.
13:52 Daha yüksek ekran tazeleme hızının ne işe yaradığını doğru düzgün anlatamayan insanları, kamera karşısına çıkarıp “lansman” yaparak bizi güldürmesini seviyorum.
17:42 Vergilere ve kurlara kafa tutmasını.
18:38 Çıkarttığı modellerle kendi kendine rakip olabiliyor ki benim sevdiğim bir özellik. Çünkü mesela telefonla daha çok oyun oynayacaksan tercih edebileceğin farklı bir model var, daha çok video-film vesaire izleyeceksen ekranı daha güzel olan farklı bir model var benzer fiyatlarda. Bu anlamda kataloğunun geniş olmasını seviyorum.
19:56 Batarya, tasarım ve de çok eksiği olmasına rağmen MIUI arayüzünü seviyorum.
20:35: Xioami’nin kendisine aşığım hemen hemen bütün akıllı aletlerim Xioami. Yazılım ile yavaşlatmıyorlar 3-4 senede hâlâ ilk günkü hızı veriyor.
22:16 Mobil oyuncular için rakiplerinden daha ucuza iyi performans veren cihazlar üretiyor. Örneğin; POCO X3 Pro, POCO F3 ve Mi 10T gibi.
23:52 Ekosisteminin içinde gerçekten fiyat performans ürünlerinin olması wowstick Mi router vb. cihazlar.
27:27 Hi-Res’ten tutun da orta segmente 10 bit renk desteği, 1,07 milyar renk ve HDR gibi özellikleri uygun fiyata sunması.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
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