Akıllı Telefonlar
Samsung, Yeni Katlanabilir Cihazların Sağlamlığı ve Üretimi Hakkında Konuştu!
Samsung Mühendisleri, yeni cihazların sağlamlığı hakkında konuşuyor! Samsung Newsroom’da yayınlanan bir blog yazısında Samsung, mühendislerinin, yeni katlanabilir cihazları olan Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’te karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan bir video yayınladı.
İlk olarak cihazların 3 farklı parçadan nasıl oluştuğuna dikkat çektiler. Telefonun iki yarısı ve bir menteşe sistemi. Üçü de Samsung’un “Armor Aluminum” dediği malzemeyle korunuyor. Bu, dayanıklılığı artırmak için metal elemanlar eklenerek yapılan alüminyumdan daha dayanıklı bir karışımdır ve Z Serisi katlanabilir cihazların kazalardan kaynaklanan düşmelere, çizilmelere ve ezilmelere karşı daha dayanıklı hale geldiği anlamına geliyor.
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Ek olarak, mühendisler cihazların, suya ve toza karşı nasıl dayanıklı hale getirildiği hakkında detay verdiler. İlginç bir başarı olarak tanımlanan bu çalışmayı detaylandıran mühendisler, menteşe sisteminin kaçınılmaz olarak su geçirmeye eğilimli olduğunu belirtti. Bu sistemi su ve toza karşı korumak için menteşe sisteminde bulunan bütün parçalar ve elektrikli bileşenler, su hasarından koruyacak bir korozyon önleyici çözelti ve yağlama ile kaplandı.
Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’ün, Samsung’un önceki nesil katlanabilir cihazlarından daha sağlam ve dayanıklı olduğunu belirten mühendisler, ekranların da önceki nesil cihazların ekranlarından çok daha sağlam olacak şekilde tasarlandığını da ekledi.
Samsung Newsroom’da bulunan açıklamanın detayları:
“Telefonlarımız en değerli ve en çok kullanılan eşyalarımız arasındadır, bu yüzden bu cihazların içinde bulunduğu sakar anlar kaygıya neden olabilir. Ancak şimdi, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G‘ye yapılan büyük dayanıklılık yükseltmeleri sayesinde, kullanıcıların artık bu küçük kazalar için endişelenmeleri gerekmiyor.
İster sosyal medya için bir dans videosu çekin, ister işe gidip gelirken en son haberleri takip edin, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G ani sürprizlere dayanacak şekilde üretilmiştir. Daha hafif , güçlü ve modern akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü alüminyum olan Samsung Electronics’in Armor Aluminum’u ile üretilmiştir.
Daha dayanıklı olmasının yanı sıra Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G, dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazlarıdır. Samsung mühendisleri, Galaxy Z serisine ilk kez IPX8 su geçirmezliği getirmek için özenli bir çaba sarf ederek katlanabilir cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.”
Samsung mühendislerinin, Galaxy Z serisine nasıl dayanıklılık kattıkları ve ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazları nasıl tasarladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung Newsroom‘a göz atın.
Kaynak: Samsung Newsroom, GSMArena
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Akıllı Telefonlar
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Çok sevilen serimiz Nesini Sevmiyorsunuz’un finalini yapmıştık. Şimdi ise Nesini Seviyorsunuz ile devam ediyoruz. Bu seriye Xioami ile başlamıştık ve yine Xiaomi ile devam ediyoruz.
Bakmakta fayda var: Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek
Markaların sevilmeyen yanları varken birçok kesim tarafından da sevilen, beğenilen yanları da bulunuyor. Ve artık söz sizde. Sosyal medya hesaplarımızdan sorduğumuz soruya sizler yanıt verdiniz ve biz de bu yanıtlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:40 Fiyat / Performans oranı yüksek telefonlarının olması.
5:55 Çok uzun ömürlü hiç bozulmayan sorunsuz telefonlar üretmesini seviyoruz. Evdeki telefonlar Mi 4, Mi 9, Mi 8 SE, ve Redmi 4a hepsi çalışıyor.
6:58 MIUI 12.5 arayüzü çok iyi, optimizasyonu güzel olmuş.
9:26 IMEI atılabilir olmasını.
11:45 Custom ROM cenneti telefonları. Ve bu ROM’lar harbiden performanslı çalışıyor. F/P oranı tavan yapıyor custom ROM’larla.
13:18 Segmentinin üstünde performans sunmasını seviyorum.
13:52 Daha yüksek ekran tazeleme hızının ne işe yaradığını doğru düzgün anlatamayan insanları, kamera karşısına çıkarıp “lansman” yaparak bizi güldürmesini seviyorum.
17:42 Vergilere ve kurlara kafa tutmasını.
18:38 Çıkarttığı modellerle kendi kendine rakip olabiliyor ki benim sevdiğim bir özellik. Çünkü mesela telefonla daha çok oyun oynayacaksan tercih edebileceğin farklı bir model var, daha çok video-film vesaire izleyeceksen ekranı daha güzel olan farklı bir model var benzer fiyatlarda. Bu anlamda kataloğunun geniş olmasını seviyorum.
19:56 Batarya, tasarım ve de çok eksiği olmasına rağmen MIUI arayüzünü seviyorum.
20:35: Xioami’nin kendisine aşığım hemen hemen bütün akıllı aletlerim Xioami. Yazılım ile yavaşlatmıyorlar 3-4 senede hâlâ ilk günkü hızı veriyor.
22:16 Mobil oyuncular için rakiplerinden daha ucuza iyi performans veren cihazlar üretiyor. Örneğin; POCO X3 Pro, POCO F3 ve Mi 10T gibi.
23:52 Ekosisteminin içinde gerçekten fiyat performans ürünlerinin olması wowstick Mi router vb. cihazlar.
27:27 Hi-Res’ten tutun da orta segmente 10 bit renk desteği, 1,07 milyar renk ve HDR gibi özellikleri uygun fiyata sunması.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Serisi Çin’de Üretilecek
Android sisteminin sahibi olarak Google, yıllardır kendi cep telefonu ürünlerini piyasaya sürmekte. Ancak akıllı telefon satışları açısından Google liderlik sıralamasında yer alamıyor. Saf Android’i tercih eden kullanıcılar bile Pixel akıllı telefonlara ilgi göstermiyor. Çünkü Pixel serisinin hayran kitlesi çok düşük ve çoğunlukla belirli bir kitleye hitap ediyor. Ancak kendi sistemini kullandığı için yazılım ve donanım bakımından diğer üreticilerden daha iyi.
Pixel serisinin üretim yeri hakkında daha öncesinde Vietnam’daki bir fabrikada üretileceği söylenmişti. Ancak Covid-19 nedeniyle yeni gelen bilgilere göre Vietnam’da üretim yapmamaya karar verdi. MyDrivers sayfasının belirtmesine göre Google serinin üretim yerini Çin olarak değiştireceğini söylüyor. Bu aynı zamanda Google’ın bu cihazları Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürebileceği anlamına da geliyor.
Önceki haberler ile serinin bu sonbaharda resmi olarak piyasaya girmesi bekleniyor.
Tasarıma Genel Bakış
Yukarda sızdırılan görüntülerde bu serinin ultra dar bir çerçeve ve küçük ortası delikli bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ön tarafı görsel açıdan, önceki nesillere bakılarak daha güzel gözükmekte.
Arka tasarıma gelince geçmiş tasarımını koruyor. Ancak bu nesil çok “benzersiz” tasarımlar ile geldi. Bu serinin arka tarafında, arka kamerayı tutan siyah şerit şeklinde yatay bir çıkıntı bulunuyor. Pixel 6’nın arkasında iki kamera ve bir LED flaş bulunurken, Pixel 6 Pro’da üç kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Diğer gelen bilgiler ise güvenliğini ekran içi parmak izi sensörü ile destekleyecek. Üç renk kombinasyonuna sahip olacağını biliniyor. Arka tarafında renk belirleyicinin kamerayı tutan çubuğunun üstünde bulunan bölüm ve Google simgesi belirleyecek.
Serinin bu yıl yeni nesil Google Tensör İşlemcisi (TPU) ile donatılacağını belirtmekte fayda var. Bu yeni çip, ses tanımayı iyileştirmek ve fotoğraf ve videoların işlenmesini iyileştirmek için yapay zekâ teknolojisini destekliyor. Google, Tensor çipinin Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu bugüne kadarki en hızlı, en akıllı ve en güvenli Pixel telefonları yapacağını söylüyor.
Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro Teknik Özellikleri
Pixel 6, 6.4 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 4600 mAh pil gücü ile çalışacak. 8GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek. Pixel 6 Pro ise, 6.7 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 5000 mAh pil gücü ile çalışacak. 12GB Ram ve 128 GB dahili hafıza ile gelecek.Her iki cihazda Saf Android 12 ile gelecek.
Bunların yanında iki cihazında 33W Hızlı Şarjı destekleyeceğini daha önce paylaşmıştık. Haberi okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz.
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Samsung, Yeni Katlanabilir Cihazların Sağlamlığı ve Üretimi Hakkında Konuştu!
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