Samsung Mühendisleri, yeni cihazların sağlamlığı hakkında konuşuyor! Samsung Newsroom’da yayınlanan bir blog yazısında Samsung, mühendislerinin, yeni katlanabilir cihazları olan Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’te karşı karşıya kaldığı zorlukları anlatan bir video yayınladı.

İlk olarak cihazların 3 farklı parçadan nasıl oluştuğuna dikkat çektiler. Telefonun iki yarısı ve bir menteşe sistemi. Üçü de Samsung’un “Armor Aluminum” dediği malzemeyle korunuyor. Bu, dayanıklılığı artırmak için metal elemanlar eklenerek yapılan alüminyumdan daha dayanıklı bir karışımdır ve Z Serisi katlanabilir cihazların kazalardan kaynaklanan düşmelere, çizilmelere ve ezilmelere karşı daha dayanıklı hale geldiği anlamına geliyor.

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Ek olarak, mühendisler cihazların, suya ve toza karşı nasıl dayanıklı hale getirildiği hakkında detay verdiler. İlginç bir başarı olarak tanımlanan bu çalışmayı detaylandıran mühendisler, menteşe sisteminin kaçınılmaz olarak su geçirmeye eğilimli olduğunu belirtti. Bu sistemi su ve toza karşı korumak için menteşe sisteminde bulunan bütün parçalar ve elektrikli bileşenler, su hasarından koruyacak bir korozyon önleyici çözelti ve yağlama ile kaplandı.

Samsung Galaxy Z Fold3 ve Samsung Galaxy Z Flip3’ün, Samsung’un önceki nesil katlanabilir cihazlarından daha sağlam ve dayanıklı olduğunu belirten mühendisler, ekranların da önceki nesil cihazların ekranlarından çok daha sağlam olacak şekilde tasarlandığını da ekledi.

Samsung Newsroom’da bulunan açıklamanın detayları:

“Telefonlarımız en değerli ve en çok kullanılan eşyalarımız arasındadır, bu yüzden bu cihazların içinde bulunduğu sakar anlar kaygıya neden olabilir. Ancak şimdi, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G‘ye yapılan büyük dayanıklılık yükseltmeleri sayesinde, kullanıcıların artık bu küçük kazalar için endişelenmeleri gerekmiyor.

İster sosyal medya için bir dans videosu çekin, ister işe gidip gelirken en son haberleri takip edin, Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G ani sürprizlere dayanacak şekilde üretilmiştir. Daha hafif , güçlü ve modern akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü alüminyum olan Samsung Electronics’in Armor Aluminum’u ile üretilmiştir.

Daha dayanıklı olmasının yanı sıra Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G, dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazlarıdır. Samsung mühendisleri, Galaxy Z serisine ilk kez IPX8 su geçirmezliği getirmek için özenli bir çaba sarf ederek katlanabilir cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.”

Samsung mühendislerinin, Galaxy Z serisine nasıl dayanıklılık kattıkları ve ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazları nasıl tasarladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung Newsroom‘a göz atın.

Kaynak: Samsung Newsroom, GSMArena