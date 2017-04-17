Samsung Galaxy S8 Satışları İnanılmaz Seviyelere Geldi

Android severler Samsung Galaxy S8 ve S8+ alanlar ile almak isteyen ama alamayanlar şeklinde ikiye bölünmüş gibi gözüküyor.

Daha Samsung’un Galaxy S8+ ve Galaxy S8 modelini deneme şansı bulamayan kullanıcılar telefonda özel bir şeylerin olduğunu düşünüyor. Telefonun, Infinity Display adı verilen ekranı kıvrımlı kenarları ile birleştiğinde göz alıcı bir görünüm ortaya çıkıyor. Telefon şu anki teknolojinin el verdiği en yüksek seviye gibi gözüküyor.

Telefonun satışları da şimdi den kusursuz gibi gözüküyor. Samsung, Galaxy S8 ve S8+ ön siparişlerinin daha önceki Galaxy modellerini geride bıraktığını açıkladı. Şirket telefonun satışlarında çift haneli büyüme gerçekleştiğini belirtti.

Perşembe günü sadece Güney Kore’de Galaxy S8 ve S8+ modellerinin ön sipariş miktarı 728.000’e ulaştı. İki gün öce ise 620.000 civarındaydı. Yani günde yaklaşık olarak 50.000 adet yeni sipariş geliyor. Bu 728.000 ön siparişin 150.000’i 128 GB Galaxy S8+ modeli.