Samsung, 2025 yılında tanıttığı amiral gemisi modelleriyle büyük ses getirmiş olsa da yılın son çeyreğine doğru tüm gözler Galaxy S25 FE modeline çevrilmişti. Şirketin bir sonraki fiyat performans canavarı olan Samsung S25 FE çıkış tarihi nihayet açıklandı! Peki S25 FE ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy S25 FE tanıtım tarihi belli oldu! Ne zaman çıkacak?

Şirketin resmi açıklamasına göre Galaxy S25 FE, 4 Eylül 2025 tarihinde sanal bir etkinlikle tanıtılacak. iPhone 17 modellerinin 9 Eylül’de tanıtılması bekleniyordu, görünen o ki Samsung henüz iPhone’lar tanıtılmamışken ilgiyi kendi üzerine çekmek istiyor.

Bu etkinlikte ayrıca Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra modelleri de görücüye çıkacak. Samsung normalde tüm bu modeller için fiziksel bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenliyordu. Fakat görünen o ki, şirket bu sefer sanal bir etkinlik düzenleme kararı almış.

Aşağıdan şirketin YouTube üzerinden paylaştığı resmi tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Samsung’un sanal lansmanı, 4 Eylül 2025 saat 12.30‘da şirketin resmi web sitesinde ve YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak. Tanıtımla birlikte cihazın tüm detaylarını öğrenmiş olacağız.

Samsung S25 FE özellikleri neler olacak?

Samsung S25 FE‘nin dikkat çeken özellikleri arasında Exynos 2400 işlemci, 120 Hz LTPO ekran, yapay zeka destekli kamera sistemi ve 45W yüksek şarj hızına sahip batarya yer alıyor. Samsung’un amiral gemilerine yakın bir deneyimi, daha uygun fiyata sunacağı bu cihaz özellikle genç kullanıcılar ve fiyat/performans odaklı tüketiciler için önemli bir alternatif olacak.

Galaxy S25 FE, tasarım anlamında çok büyük yenilikler sunmasa da selefine göre daha hafif ve ince yapısıyla öne çıkıyor. Kamera tarafında ise üçlü lens kurulumu ve yapay zeka destekli yazılımlar sayesinde hem fotoğraf hem de video çekimlerinde iddialı sonuçlar vaat ediyor.

Cihazın fiyatı henüz resmen açıklanmasa da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonun 649 dolar civarında satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S25 FE teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), LTPO panel, 1-120 Hz yenileme hızı, 1.900 nit tepe parlaklık

6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), LTPO panel, 1-120 Hz yenileme hızı, 1.900 nit tepe parlaklık İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açı Batarya: 4.900 mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj

4.900 mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Fiyat: 649 dolar (8 GB + 128 GB)

Siz Galaxy S25 FE hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.