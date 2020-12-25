Samsung, S21 serisi için ön sipariş süresini kısaltıyor!

En çok sızıntı haberin geldiği cihaz ailesi olan S21 serisi modelleri, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. İddialara göre Koreli şirket, Ocak ayında satışa sunacağı S21 ailesini daha kısa bir süre için ön siparişe açık tutacak.

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Sızıntılarla birlikte neredeyse tüm detaylarına lansman öncesi ulaşılan S21 serisi farklı sızıntı ve haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Samsung tarafından Ocak ayında tanıtılması planlanan seri için lansman tarihi ayın ikinci yarısı olarak sızdırılmıştı. Son gelen sızıntılar ise bu tarihten sonra açılacak olan ön sipariş ile alakalı.

S21 serisi için ön sipariş süresi kısaltılıyor

Twitter’da paylaşılan bir tweet’i haberleştiren SamMobile, Samsung tarafının Güney Kore’de cihaz için ön sipariş süresini kısaltacağını iddia etti. Haber kaynağı olarak gösterilen tweet’te ön sipariş için başlangıç tarihi 15 Ocak 2021 olarak gösteriliyor. Ön siparişlerin kapanacağı tarih olan 21 Ocak 2021 ile beraber Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi modellerini 1 hafta ön siparişte tutmuş olacak. Geçtiğimiz dönem lansmanlarındaki 2 haftalık ön sipariş süresi göz önüne alındığında şirket, zamanda yarı yarıya bir kısaltmaya gitmiş görünüyor.

Galaxy S21 series / in Korea

Pre-order : 2021/1/15 ~ 1/21

Release : 1/29 — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) December 24, 2020

Stok durumu ve market beklentisi bu kararda etkili olabilir

Analistler 2020 yılını, akıllı telefon pazarı için bir hayli farklı dinamiklerin ortaya çıktığı bir süreç olarak kabul ediyor. Kullanıcıların bu sene akıllı telefonlar için yüksek ücretler ödemeye pek sıcak bakmaması ve diğer ekonomik sebepler, analistlerin raporlarını ve de şirketlerin politikalarını etkilemiş görünüyor. Analistler, iddianın doğru çıkması durumunda Samsung kanadının cihaz satış adetlerinin az olacağını ön görmesi ve ona göre stok ayarlaması yapmasını oldukça normal değerlendiriyor.

S21, S21+ ve S21 Ultra 5G modeli olmak üzere üç üyesi bulunan yeni S serisi, sızıntılara göre 14 Ocak tarihinde tanıtılmış olacak. Ön sipariş sızıntısı haricinde şirketin halihazırda onaylamış olduğu 6 Ocak’taki yeni ekran teknolojisi ve 12 Ocak’taki yeni Exynos yongası lansmanıyla cihazın 14 Ocak’ta tanıtılması ihtimali kuvvetleniyor.