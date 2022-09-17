Bundan tam yedi ay önce Rusya başkanı Putin’nin Ukraynayı işgal etmesi ile beraber birçok global şirket faaliyetlerini Rusya’da bitirdi. Tahmin edersiniz ki bu şirketlerin bazıları büyük elektronik şirketleriydi. Özellikle Apple ve Samsung Asya Ayısına karşı uygulanan ambargoda başı çekiyordu. Bugün çıkan haberlere göre Güney Koreli dev tekrardan Rusya’ya dönebilir.

Samsung Telefonları Tekrardan Rusya’ya Dönebilir

CNN raporlarına göre Rusya’daki akıllı telefon pazarı tekrardan şekillenmeye başlıyor. Uzun süredir Çin liderliğinde sürekliliğe devam eden piyasada yeni iPhone 14 serisi görülmeye başlandı. Tabi ki bu durum Apple şirketinin resmi olarak Rusya’da olduğunu göstermiyor. Savaşın ardından bir çok pazarda olduğu teknoloji piyasasında da sayısı artan kara borsacılar, ülkeye soktuğu Apple ürünlerini satabiliyor. Fakat tahmin edeceğiniz üzere çok uçuk fiyatlarla. Bugün Rusya içinde resmi olarak bulunmayan Samsung şirketi için de kara borsalar mevcut. Anlaşılan o ki şirket bundan memnun değil ve tekrardan Asya Ayısına dönmek istiyor.

Haberler ve rapolara göre akıllı telefon üreticisi, Rusya’dan ayrıldıktan sadece altı ay sonra resmi olarak Rusya’ya geri dönecek. Çoğu Rus haber kuruluşu, konuya yakın kaynakların Samsung’un önümüzdeki ay, Ekim 2022 gibi erken bir tarihte, atışları yeniden başlatabileceğini söylediğini iddia ediyor. Samsung’a yakın teknoloji uzmanları haberleri doğrulasa bile firma tarafından resmi bir açıklamanın gelmediğini belirtmekte fayda var.

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