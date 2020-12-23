Giyilebilir Teknoloji
Bataryasız Cihazlar için yeni teknoloji!
Bataryasız giyilebilir cihazlar teknolojisi özellikle sağlık alanında kullanılan ve uzun süre şarj edilmeden çalışması gereken cihazlar ve sensörler için yeni bir yol açabilir.
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Bataryasız Giyilebilir Cihazlar
Penn State ve Minjiang Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, bir süredir giyilebilir cihazlarda kullanılmak üzere insan nefesi ve hareketinden enerji toplayabilen gerilime dayalı bir sistem üzerinde çalışıyorlardı. Araştırma ekibi sonuçlarını yakın zamanda Nano Energy’de yayınladı. Penn State’in Mühendislik Bilimi ve Mekanik Bölümü’nden Prof.Cheng teknolojileri ile ilgili bilgi verdi.
Araştırma grubu giyilebilir cihazlarda son gelişmelerin daha çok cihazlardaki sensörleri geliştirme eğiliminde olduklarına dikkat çekti. Giyilebilir cihazlarımıza güç sağlamak için bu cihazları her zaman bir bataryayla birleştirmemiz gerekiyor. Ancak bataryaların kapasiteleri sınırlı. Cihazların üretiminde mikro süper kapasitörler kullanıldı. Süper kapasitörler ile cihaz ve üzerindeki sensörlere pil ihtiyacı olmadan kendi kendine güç sağlama yeteneği kazandırılabilecegi saptandı. Araştırmacılar sisteme mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştüren yeni bir teknoloji olan triboelektrik nanojeneratör entegre ettiler. Bu kombinasyon ile kendi kendine çalışan bir sistem yaratılmış oldu. Cheng, “Triboelektrik nanojeneratöre dayanan bu kablosuz şarj modülüne sahip olduğumuzda, dirseğinizi bükmek veya nefes alıp vermek gibi harekete dayalı enerji toplayabiliriz mikro süper kapasitörleri şarj etmek için bu günlük insan hareketlerini kullanabiliyoruz. Bu entegre sistemi grafen bazlı bir gerinim sensörüyle birleştirerek, enerji depolayan ve triboelektrik nanojeneratörler tarafından yüklenen mikro-süper kapasitör dizilerinin sensöre güç sağlayabildiğini söyledi ve bu sistemin giyilebilir cihazlara güç sağlama potansiyelini var” dedi.
Mikro süper kapasitörler nedir ?
Pillere bir alternatif olan mikro süper kapasitörler, giyilebilir cihazlarda lityum iyon pilleri tamamlayabilen veya kısmen yerini alabilen enerji depolama cihazlarıdır. Mikro süper kapasitörler küçük yapıya, yüksek güç yoğunluğuna ve hızlı bir şekilde şarj olma ve boşaltma özelliğine sahiptir. Cheng ve ekibi giyilebilir cihazlarda mikro süper kapasitörlerin kullanımını geliştirmek için alternatif cihaz mimarilerini ve entegrasyon süreçleri üzerine yaptıkları çalışmalarda yeni bir yapı geliştirdiler. Mikro-süperkapasitör hücrelerinin bir ada-köprü yerleşiminde düzenlenmesinin, mikro-süperkapasitörlerin (adaların) deformasyonunu azaltırken, konfigürasyonun köprülerde esneme ve bükülmesine izin verdiği sonucuna ulaştılar. Cheng, “Hücreleri bağlarken bir ada köprüsü tasarımı kullanarak, mikro süper kapasitör dizileri daha fazla gerilebilirlik ve esneklik gösterdi sonucuna ulaştık . Bu sistemin geri dönüşümlü olarak % 100’e kadar gerilmesine olanak tanıyor. “ dedi.
Genel
Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme Watch S Pro modeli çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni akıllı saatinin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme Watch S Pro ile alakalı yeni bir sızıntı daha!
Realme yeni akıllı saati Watch S Pro‘yu kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen akıllı saat ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan akıllı saatin şimdi de detaylı teknik özellikleri Twitter’da ortaya çıktı. Sızıntıları ile adından sıkça söz ettiren Mukul Sharma, firmanın yeni akıllı saatinin detaylı bütün teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.
Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv
— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020
Teknik özellikleri bakımından Çinli rakiplerine benzer özellikler sunan akıllı saat, özellikle şarj konusunda öne geçmeyi planlıyor. Normal şartlarda yıl sonunda küresel pazara çıkış yapması beklenen akıllı saatin, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 Aralık tarihinde yapılacak tanıtım ile bizleri karşılayacak olan yeni nesil akıllı saat, Hindistan’da başlayacak satışın ardından Avrupa’da satışa çıkarılacak. Fiyat performans konusuna daha çok odaklanacağı düşünülen akıllı saatin fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Eylül ayında ilk kez IFA 2020‘de gösterilen ve resmi tanıtım için 2020 yılının son çeyreği adres gösterilen akıllı saat, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemini kullanacak
OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir teknoloji gündeminde yalnızca spekülasyon haberleriyle karşımıza çıkan OnePlus Watch hakkında son noktayı koydu. Input’la yaptığı röportajda OnePlus’ın gerçekten de akıllı saat geliştirmekte olduğunu belirten Lau, akıllı saatin işletim sistemininse Wear OS olacağını söyledi.
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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus’ın, epey bir süredir kendi markası adı altında üreteceği akıllı saatini tüketicilerle buluşturmayı planladığını biliyoruz. Fakat sözüm onu bu bilgiler şimdiye kadar hep spekülasyon seviyesindeydiler, çünkü bugüne dek OnePlus kanadından söz konusu akıllı saatle ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.
Tabii ki hal böyle olunca insanlar da doğal olarak OnePlus Watch projesinin iptal edildiğini düşünmeye başlamışlardı. Ancak bu hafta şirketin CEO’su, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve gerçekten de OnePlus’ın akıllı saat piyasaya sürme planlarının olduğunu söyledi. Akıllı saatin ne zaman tanıtılacağına dairse herhangi bir bilgi vermeyen OnePlus CEO’su Pete Lau, saatin Wear OS ile çalışacağını söyledi.
OnePlus Watch, Android ekosistemiyle tam teşekkülü bir biçimde çalışacak
Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.
OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklaması, OnePlus aşıklarını eminim ki çok heyecanlandırmıştır; fakat bu açıklamalar ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. Zira OnePlus Watch hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey Google’ın Wear OS platformuna sahip olacağı. Sızıntılarla bile gündeme pek gelmeyen bu akıllı saatin 2021 yılında piyasaya sürüleceğine dair çeşitli söylentiler elbette var, ancak bunlar resmi olmadığı için hiçbir ehemmiyeti bulunmuyor.
Giyilebilir Teknoloji
Covid Temaslı Takibi için yeni teknoloji BlueCats !
Austin, Teksas merkezli kapsamlı gerçek zamanlı konumlandırma çözümleri konusunda önde gelen şirketlerden biri olan BlueCats ,BlueCats Contact Tracing Solution’ın (CTS) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Covid temaslı takibi için yeni çözümler üretmeyi hedefleyen firma daha çok toplu çalışılan ortamlardaki sosyal mesafe kurallarını kontrol etmeyi hedefliyor.
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Covid Temaslı Takibinde yeni teknoloji BlueCats !
BlueCats CTS, kişiler arası mesafe takibini sağlayarak ve çalışanlara görsel, fiziksel ve sesli bildirimler göndererek sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlar. Tamamen yapılandırılabilir bir giyilebilir çözümü . Kısacası Covid temaslı takibi ve sosyal mesafe kurallarını sağlamayı hedeflemektedir.
BlueCats CEO’su Nathan Dunn, “Hedefimiz her zaman müşterilerimiz ve çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratan çözümler sunmak olmuştur” dedi. “Biz IoT ve RTLS uzmanıyız. Pandeminin ortasında güvenilebilecek doğru, gerçek zamanlı bir yakınlık çözümüne yönelik ihtiyacı karşılamak için BlueCats CTS’nin gelişimini sağladık.”
BlueCats CTS’nin kullanımı kolaydır, birkaç saat içinde kurulabilir ve işletmelerin doğru ölçümler ve öngörülere dayalı olarak etkili kararlar almasını sağlamak için ölçeklendirilebilir. Çözüm, çalışanların kişisel verilerine veya cep telefonu verilerine erişim gerektirmeden gizliliği ön planda tutan bir sistemdir. SafetyTags adı verilen bağımsız Ultra Geniş Bant (UWB) giyilebilir cihazları kullanmak, bir doğruluk ve anonimlik katmanı sağlar. Veriler dijital olarak toplanır ve değerlendirilir, doğruluk ve hız artar ve manuel hata olasılığını ortadan kaldırır. Sistem otomatik bir rapor oluşturur ve covid temaslı takibi sağlamayı hedefler.
BlueCats CTS SafetyTag bir kişi ile ilişkilendirildiğinde, diğer SafetyTag’ler ile tüm etkileşimleri kaydeder. Konum verisi depolanmaz. SafetyTags arasındaki tüm iletişim olayları, BlueCats’in gizlilik korumalı veritabanı olan Loop Cloud‘da saklanır. Bir çalışanın semptom göstermesi veya COVID-19 testi pozitif çıkması durumunda, işveren BlueCats’in Loop Cloud platformu aracılığıyla anında bir iletişim raporu oluşturabilir. Dakikalar içinde, enfekte olmuş çalışanla yakın temas halinde olan belirli çalışanları listeler covid temaslı takibi bilgisini oluşturur. Tüm tesisi kapatmak veya tüm vardiyayı devre dışı bırakmak, işyerindeki endişeleri gidermek ve sorunsuz operasyonlar sağlamak için uygun şekilde bilgilendirilebilir, karantinaya alınabilir ve anonim olarak test edilebilir.
Dunn, “Aşılar dünya çapında dağıtılırken, her çalışanın aşı olmak istemesi veya herkesin aynı anda aşılanması mümkün degildir. Doğru ve güvenilir temas takibi, birçok şirketin aşılanmış ve aşılanmamış çalışanları barındırabilecek güvenli bir iş yeri oluşturması için bir iş gerekliliğidir.”diye devam etti.
BlueCats bazı bölgelerde kullanıma başlandı
BlueCats CTS şu anda yenilikçi gıda işlemcileri, büyük inşaat şirketleri ve üreticiler tarafından küresel olarak ve büyük ABD belediyelerinde kullanılmaktadır.
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