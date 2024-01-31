Samsung cihazlar arasında dosya paylaşımını çok daha kolay hale getiren Samsung Quick Share güncellendi. Samsung dosya paylaşım özelliği Quick Share, Google Nearby Share ile birleşecek ve uygulamalar tek bir çatı altında toplanacak gibi görünüyor. Telegram’da Mishaal Rahman’ın paylaştığı bilgilere göre, Samsung Quick Share uygulaması için bir güncelleme sürecinde. Bu güncelleme, eski Galaxy cihazlarına Nearby Share desteği getirecek.

Samsung Quick Share Güncelleniyor, Artık Nearby Share ile Tam Uyumlu

Geçmişte Samsung Quick Share, Samsung cihazlarında kendi başına çalışırken, Google Nearby Share özelliği genellikle diğer Android cihazlarda kullanılıyordu. Ancak, Samsung’un bu yeni adımıyla, iki büyük dosya paylaşım özelliği tek bir çatı altında birleştirilecek gibi görünüyor.

Yakın Paylaşım (Nearby Share) desteğine sahip Quick Share’in Galaxy S24 serisinde zaten ön yüklü olarak geldiği belirtiliyor. Ancak, bu güncelleme henüz tüm Samsung cihazlarına ulaşmış değil. Android hakkındaki incelemeleriyle bildiğimiz Mishaal Rahman’ın açıklamalarına göre, S24 serisinden eski Samsung Galaxy telefon kullananlar Nearby Share özelliğinin Quick Share ile uyumlu olmadığını bildiriyorlar.

Yeni sürümle beraber Samsung Quick Share tüm Android cihazlara dosya paylaşımı yapabilecek. Güncellemeyle birlikte dosya yükleme başına sınırın 3GB’tan 5GB’a yükseltildiği de paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca, Yakın Paylaşım’ın paylaşım sayfasında hala bulunabildiği ancak güncelleme sonrasında bu seçeneğin ortadan kalkması gerektiği ifade ediliyor. Zira aynı işlev için iki farklı uygulama olması pek de alışıldık bir şey değil.

Samsung ayrıca, Windows Quick Share uygulamasını da güncelledi. Ancak, bu güncellemede yalnızca logonun değiştirildiği ve başka bir değişiklik yapılmadığı görüldü. Samsung’un PC uygulamasına Yakın Paylaşım desteği ekleyip eklemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Samsung Quick Share güncellemesi, dosya paylaşım deneyimini geliştirmeyi ve kullanıcıların daha kolay ve hızlı bir şekilde dosya paylaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak, güncellemenin tüm cihazlara ne zaman ulaşacağı ve detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar, güncellemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte Quick Share’in yeni özelliklerinden faydalanabilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung ve Google’ın bu adımı sizce doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!