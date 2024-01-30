App Store apk, ya da Apple için dış kaynaktan ipsw yükleme haberleri gündemde. Apple, geçtiğimiz hafta AB bölgesinde App Store özelinde yapılacak değişiklikleri duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Bloomberg’in raporuna göre, AB endüstri şefi Thierry Breton, Apple’ın planlarını yakından izleyeceklerini ve gerekirse güçlü adımlar atacaklarını belirtti. AB Apple’ın App Store adımlarını yeterli bulmazsa yaptırım uygulayacak.

App Store Değişiklikleri Avrupa Birliği’nin Gündeminde, Apple Dikkatli Adım Atmak Zorunda

Avrupa Komisyonu sözcüsü, duyurulara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı ancak üçüncü taraflardan gelen geri bildirimlerin önemini vurguladı. Apple’ın duyurduğu değişikliklere, özellikle rakip şirketler olmak üzere birçok kesimden eleştiri geldi. Apple tarafından önerilen yapı, adaletsiz ve geliştiriciler için zorlayıcı olmaya devam ediyor.

Yani iOS dış kaynaktan uygulama yükleme hayali gerçek olacak. Ancak Apple bu işin önüne dolaylı yoldan taş koymaya devem ediyor. Örneğin, Apple’ın alternatif uygulama mağazalarına ve alternatif bir ödeme sistemi kullanma seçeneğine izin vermesine rağmen, önerilen yapı geliştiricilerin haklarına uygun değil.

Apple, uygulama geliştiricilerinden, kullanıcı hesabı başına yıllık 0.50 euro “temel teknoloji ücreti” talep ediyor. Bu durum, büyük uygulama hizmetlerinin yanı sıra bağımsız geliştiricileri de etkileyecek. Her ne kadar bu ücret çok fazla görünmese de, Apple burada App Store ve dış uygulama mağazası geliştiricilerine karşı farklı bir yanlaşım benimsiyor.

Apple’ın politikaları, geliştiricilerin mevcut iş anlaşmalarından ayrılmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle, birçok geliştirici için Apple’la çalışmaya devam etmek, alternatif yolları tercih etmekten daha cazip görünebilir.

Apple’ın App Store politikaları, Dijital Piyasalar Yasası ile uyumlu olması gerektiği için AB tarafından dikkatle inceleniyor. Ancak, geliştiricilerin ve diğer şirketlerin tepkisi, Apple’ın politikalarının henüz istenen dengeye ulaşmadığını gösteriyor. Bu durum, ilerleyen süreçte AB ve Apple arasında daha fazla tartışmaya neden olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Apple cephesi App Store apk için, daha doğrusu App Store dışından ipsw dosyaları yoluyla uygulama yüklemek için AB’ye uyum sağlayacağını söylemişti. Ancak ilk etapta özellikle Spotify ve Epic Games gibi yeni Apple politikalardan memnun olmadığını ve bu adımların yetersiz olduğunu belirten birçok şirket oldu.

Bizler de iOS dış kaynaktan uygulama yükleme tartışmalarının nereye varacağını merak ediyoruz. Apple eğer AB’yi mutlu edemezse ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

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