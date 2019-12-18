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Galaxy A7 2018’den Galaxy A70’e geçmek (Orhan Akın)
İnceleme
Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması
Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.
Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.
Sentetik test sonuçları
Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.
GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.
Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.
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Samsung, Türkiye’de yeni akıllı telefonlarını satmayacak – VİDEO
Bugün, sektörden çok bomba bir bilgi aldık. Oldukça güvenilir bir kaynaktan duyduğumuz ve daha sonra bir başka güvenilir kaynaktan onaylattığımız bilgi şu: Samsung, 2020 yılında yeni modellerini Türkiye’de satışa çıkarmayacak.
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Bunun sebebi, Google ile Rekabet Kurumu arasında olan olay. Bildiğiniz gibi şu anda yeni satışa çıkacak Android telefonlarda, Google servisleri kullanılamayacak. Samsung da bu karar sonrası, eğer şartlar değişmezse 2020 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonları Türkiye’de satmama kararı almış.
Samsung, Türkiye’den çekiliyor!
Tabii ki bu karar ülkemiz adına oldukça üzücü bir gelişme. Zira Samsung şu anda Türkiye akıllı telefon pazarının neredeyse %50’sine sahip çok güçlü bir marka. Ayrıca Samsung’un ülkemizde binlerce çalışanı bulunuyor ve sektör için direkt bağlantılı olmasa bile pek çok noktada teknoloji dünyası için çok önemli bir yerde.
Eğer önümüzdeki günlerde Google ve Rekabet Kurumu bir uzlaşmaya varamazsa, başka S11 serisi olmak üzere Samsung’un yeni akıllı telefonlarını Türkiye’de göremeyeceğiz. Ayrıca şimdilik sadece Samsung tarafından alınan bu karar, diğer şirketler tarafından da alınabilir.
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Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Fatih Bıçakçı)
Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV sıradaki kullanıcısı evli ve bir çocuk babası olan Fatih Bıçakçı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
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Fatih’in The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler…
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.