Samsung One UI ile ana ekranınızı kilitleyebileceksiniz

Kim yanlışlıkla ana ekranındaki bir simgeyi sildi veya başka bir yerlere taşıdı? Bu çok büyük bir sorun olmasa da Samsung bunun için yeni bir düzenleme getiriyor.

İlginizi çekebilir: 1 Milyon Dolar ödüllü Fortnite Winter Royale Turnuvası geliyor

Daha düzenli bir ana ekran olacak

Şirketin yeni arayüz tasarımında yanlışlıkla ana ekran düzenini bozan veya ana ekrandaki uygulamalarını silen kişiler için yeni bir özellik var. Android Pie tabanlı One UI çalıştıracak cihazlarda ana ekranınızın düzeninin bozulmaması için ana ekranı kilitleyebileceksiniz. Bu şekilde düzeniniz bozulmayacak veya silinmeyecek.

One UI arayüzünde Ayarlar/Ekran/Ana Ekran yolunu izleyerek bu özelliği aktif edebileceksiniz. Samsung gibi bir akıllı telefon üreticisinin yeni arayüzüne bu şekilde yenilik gelmesi sıra dışı değil ama kullanımı kolaylaştıracak basit bir özellik. Siz ne düşünüyorsunuz?