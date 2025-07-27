Samsung bootloader kilidi açma One UI 8 güncellemesi ile tarih oluyor. Samsung bootloader kilidi açma işlemi, pek çok kullanıcı için geçmişte zaten karmaşık ve sınırlıydı. Ancak gelen son bilgiler, One UI 8 güncellemesiyle birlikte bu özelliğin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Samsung’un özellikle geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için sunduğu bu özgürlük alanı artık kısıtlanıyor olabilir. Peki bu karar kimleri etkileyecek?

One UI 8 güncellemesiyle Samsung bootloader kilidi açma devri kapanıyor

Samsung’un yeni arayüz güncellemesi One UI 8, ilk olarak Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerinde ön yüklü olarak geldi. Bu cihazlarda yapılan incelemelerde, geliştirici seçenekleri altında bulunan “OEM Kilidini Aç” (OEM Unlocking) seçeneğinin tamamen kaldırıldığı fark edildi. Bu da kullanıcıların artık bootloader kilidini kendi başlarına açamayacağı anlamına geliyor.

ABD’de zaten uzun süredir bu özellik kullanılamıyordu. Ancak Avrupa, Asya ve diğer bazı bölgelerde kullanıcılar root, özel ROM yükleme veya kernel modifikasyonu gibi işlemler için bootloader kilidi açabiliyordu. One UI 8 ile birlikte bu özgürlük küresel olarak sona eriyor gibi görünüyor.

Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu hamlenin arkasında güvenlik ve yazılım bütünlüğünü koruma isteği yatıyor olabilir. Özellikle Knox güvenlik altyapısının etkin olduğu cihazlarda, bootloader kilidinin açılması sistemin güvenliğini zayıflatabiliyor. Ayrıca root erişimi, Samsung Pay gibi bazı hizmetlerin devre dışı kalmasına neden oluyor.

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Yine de tamamen umutlar tükenmiş değil. Kaynak kod analizlerine göre, Samsung’un dahili olarak bootloader kilidini açma yöntemi hâlâ varlığını sürdürüyor. Yani teknik olarak mümkün, ancak bu yetki artık kullanıcılara değil, sadece yetkili servislere veya Samsung’un kendisine ait olacak.

Kimleri etkileyecek?

Aslında bu değişiklik, akıllı telefon kullanıcılarının çok büyük bir kısmını doğrudan etkilemeyecek. Zira kullanıcıların çoğu, telefonlarını rootlamıyor veya özel yazılımlar yüklemiyor. Ancak geliştirici topluluğu ve teknoloji meraklıları açısından bu ciddi bir kısıtlama anlamına geliyor. Android’in özelleştirilebilir yapısını seven kullanıcılar, artık alternatif cihazlara yönelebilir.

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Siz bu yeni kısıtlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung’un One UI 8 ile getirdiği bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.