Galaxy S25 serisi, mobil teknoloji dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Samsung’un 7 Nisan 2025’te duyurduğu Görsel AI teknolojisi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Artık Galaxy S25 sahipleri telefonlarıyla sadece konuşmayacak, gördüklerini de yapay zeka ile paylaşabilecek. Üstelik bu yenilik şimdilik tamamen ücretsiz sunuluyor.

Galaxy S25 ile Yapay Zeka Devrimi: Görsel AI Özelliği Artık Hayatımızda

Galaxy S25’in en dikkat çeken yeni özelliği olan Gemini Live, sadece sesli komutlara değil, görsel içeriklere de yanıt verebiliyor. Yan düğmeyi basılı tutarak aktif hale getirilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar kamerasını bir nesneye doğrultup yapay zekadan tavsiye alabiliyor. Örneğin gardırobunuzda kararsız kaldığınız bir kombini Galaxy S25 ile gösterdiğinizde, “Bu gömlek bu pantolonla harika olur.” gibi kişisel öneriler alabiliyorsunuz. Bu da mobil teknolojiyi daha kişisel, daha işlevsel hale getiriyor.

Galaxy S25 ile gelen Görsel AI desteği yalnızca kıyafet önerileriyle sınırlı değil. Aynı zamanda çevrimiçi alışveriş yaparken ekranınızı paylaşabilir, stil tavsiyeleri alabilir ya da evinizi daha verimli organize etme konusunda yardım isteyebilirsiniz. Galaxy S25, artık yalnızca bir akıllı telefon değil; sizinle etkileşimde bulunan, sizi anlayan ve anlık olarak çözümler sunan bir asistan gibi davranıyor.

Samsung’un Mobil Deneyim Başkan Yardımcısı Jay Kim’in de belirttiği gibi, Galaxy S25 bu yeni özellikle birlikte “cesur bir adım” atıyor. Google ile olan iş birliği sayesinde bu özellik, yapay zekanın potansiyelini mobil cihazlara tam anlamıyla entegre ediyor. Kullanıcılar, daha önce sadece metin tabanlı yanıtlarla sınırlı olan yapay zeka deneyimini artık görsellikle zenginleştirerek çok daha etkili bir biçimde kullanabiliyor.

Öte yandan, Galaxy S24 serisi veya 6. nesil katlanabilir Galaxy telefonları kullananlar için de güzel haber var: One UI 7 güncellemesi nihayet yayınlandı. Ancak en büyük yenilik kuşkusuz Galaxy S25 kullanıcılarına özel sunulan bu Görsel AI desteği.

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Siz Galaxy S25 gerçek zamanlı görsel yapay zeka özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.