Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlarının lansman tarihini resmi olarak onayladı. Şirket, telefonların model adlarını henüz açıklamasa da, tüm işaretler uzun süredir söylentilere konu olan Samsung Galaxy A55 ve Samsung Galaxy A35 modellerinin piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Samsung Galaxy A55 ne zaman tanıtılacak sorusu cevap buldu.

Samsung Yeni Galaxy A Serisi Telefonlarının Lansman Tarihini Onayladı: Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Geliyor

Yeni Galaxy A telefonlarının 11 Mart’ta Hindistan saatiyle 14:30’da tanıtılacağı resmen açıklandı. Ancak, telefonların küresel pazar lansmanıyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Büyük ihtimalle cihazlar tanıtıldıktan sonra Türkiye’de de satışa çıkacak.

Samsung Galaxy A55 ne zaman tanıtılacak sorusu da bu şekilde cevap buldu. Galaxy A55 modeli, Samsung Galaxy A35 ile beraber 11 Mart tarihinde resmen tanıtılacak.

Samsung’un tanıtım sayfası, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, yaklaşmakta olan orta sınıf telefonlarla ilgili bazı ayrıntıları da doğruluyor.

Bir resim, Samsung Galaxy A55 gibi A serisi modellerde göreceğimiz söylenen yeni “Key Island” tasarımını gösteriyor. Key Island, ses ve güç düğmelerini yan taraftaki hafifçe yükseltilmiş bir platforma yerleştiriyor.

Samsung ayrıca, yeni Galaxy A serisi telefonların düşük ışıkta fotoğrafçılık becerilerini ön plana çıkarıyor. Galaxy A55’in 50MP birincil sensör, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. A35’in ise 50MP ana kamerayla öne çıkması bekleniyor.

Yeni telefonlar, dört yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları alacaklar gibi duruyor. Bu, Galaxy A53 ve Galaxy A54 modelleriyle aynı diyebiliriz. Ne yazık ki, Galaxy S24’ün yedi yıllık güncelleme politikasının Galaxy A serisine uygulanması pek mümkün görünmüyor.

Samsung, gelecek telefonların dış koşullara karşı dayanıklılığa sahip olacağını belirtti. Bu da Samsung Galaxy A55 ve A35’in suya ve toza dayanıklılık kazanmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Galaxy A54’ün IP67 derecesine sahip olması, A55 için aynısını beklememiz için bir işaret olarak karşımıza çıkıyor.

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