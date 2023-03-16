Samsung yaklaşık iki yıl önce kullanıcılarının karşısına çıkarttığı Galaxy A52 modeli için One UI 5.1 güncellemesini sunmaya başladı. Daha önce Note serisi için yayınlanan güncelleme bazı sorunları beraberinde getirmiş olsa da genel anlamda güvenlik tarafındaki açıkları kapatmasıyla öne çıkıyor.
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Galaxy A52, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi aldı
Amiral gemisi ve orta-üst segment grubu için güncellemeyi yayınlamaya başlayan Samsung, önceliği Güney Kore’deki modeller için vermişti. Daha sonra diğer bölgelere yayılacak olan güncelleme, 1.2 GB boyutlarında ve şubat ayının güvenlik yamasını da bünyesinde barındırıyor.
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2021 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A52, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı. İlk etapta Singapur’daki modeller yayında olan güncellemenin yapı numarası ise A525FXXS5CWB2. Bunun dışında yeni sürüm, 1.2 GB boyutunda ve Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Güncelleme şimdi ise Türkiye kullanıcıları içinde kullanıma sunuldu.
Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme > İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınız için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
One UI 5.1 alacak tüm modeller
- Galaxy S22 5G
- Galaxy S22+ 5G
- Galaxy S22 Ultra 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S20 LTE/5G
- Galaxy S20+ LTE/5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 FE LTE/5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 20 LTE/5G
- Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Z Fold 3 5G
- Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip LTE/5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy A72
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A52 LTE/5G
- Galaxy A71 LTE/5G
- Galaxy A51 LTE/5G
- Galaxy A Quantum
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A03s
- Galaxy A12 / A12 Nacho
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A03
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M01
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M32
- Galaxy M32 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M23
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F62
- Galaxy F12
- Galaxy F22
- Galaxy F23
- Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S8+ Ultra
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab A8 10.5 (2021)