Samsung OLED Ekranların Televizyonlar için Uygun Olmadığını Düşünüyor

Eğer yeni bir Samsung OLED TV çıkmasını bekliyorsanız, sandığınızdan daha fazla beklemeniz gerekebilir.

Çünkü şirket, OLED ekranların televizyonlar için uygun olmadığını düşündüğünü paylaştı. Fakat bu düşünceye sahip şirketin rakibi olan LG, bu düşünceye hiç katılmıyor gibi gözüküyor çünkü birbirinden şahane OLED TV’ler çıkartmaya devam ediyor.

Bu yılın başlarında OLED TV yerine bambaşka bir yapıya sahip olan QLED TV çıkaran Samsung, QLED teknolojisinin OLED’e göre çok daha iyi olduğunu savunmakta. Şirket, OLED ekranların daha kısa bir ömrü olduğu için yerini telefonlara daha uygun görmekte. Çünkü OLED ekranlar uzun kullanım sonrası, genelde yanık izi ve ya görüntü tutma sorunları yaşamakta. OLED panellerini zamanla oksitlenen bir meyve suyuyla karşılaştıran Samsung, “OLED TV’lerin görüntü tutma sorunu yaşamasının sebebi, organik madde kullanıyor olması” diyerek garip bir benzetme yaptı.

Samsung’un QLED panelleri, kuantum-nokta teknolojisine güveniyor. Bu yarı iletken nano kristaller kullanan teknoloji; Samsung’a göre, kontrast, güç verimliliği ve ekran parlaklığını geliştirmesini sağlıyor. Ayrıca QLED TV’lerin yanık izi gibi sorunlara da maruz kalmadığını söylüyor.