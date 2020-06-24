Oyun
Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü tanıtıldı
Samsung markasının yeni oyuncu monitörü olan Odyssey G9 modelinin, global lansmanı yapıldı. Monitörün fiyatı ise, yaklaşık olarak 1600 Dolar olarak belirlendi.
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Samsung Odyssey G9 ile ilgili neler biliyoruz
Dual-QHD çözünürlük teknolojine sahip ilk oyuncu monitörü olan Odyssey G9, ayrıca NVidia G-Sync desteğine de sahip. İlklerin monitörü olarak karşımıza çıkan Odyssey G9, ayrıca HDR10+ desteğine de sahip olan ilk oyuncu monitörü. Ek olarak Odyssey G9, CES 2020’de de birçok ödül kazandı. Tabi ki bu monitör, devasa boyutu ve üstün teknolojileri ile, yaklaşık olarak 1600 Dolar fiyat etiketine sahip durumda. Samsung Odyssey G9, 49 inçlik kavisli QLED paneli, 5120 × 1440 piksel çözünürlüğü ve 32:9 en boy oranı ile, birçok oyun severin hayallerindeki monitör olarak şimdiden yerini almış durumda.
Monitörün göze çarpan bir diğer özelliği de 240 Hz ekran yenileme hızlarını destekliyor oluşu. Ayrıca cihaz, 1000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Renk gamı ise DCI-P3. Ayrıca dilerseniz, NVidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca TÜV Rheinland tarafından göz sağlığını koruyabildiği yönünde olumlu sertifikasyonlara da sahip. Cihazın dış tarafında, beyaz bir kasa tercih edilmiş. Bizce çok göz alıcı bir monitör olan Odyssey G9, her oyun severin deneyimlemek isteyeceği bir monitör olmuş. Peki siz Odyssey G9 ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Mobil
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir!
Battle Royale oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Apex Legends mobil platformlara gelmeye hazırlanıyor. EA cephesi oyunu yıl sonuna kadar iOS ve Android için çıkaracaklarını duyurdu.
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Android ve iOS için Apex Legends müjdesi!
Apex Legends yıl sonuna kadar mobil platformlara gelebilir. EA CEO‘su Andrew Wilson yaptığı açıklama ile dünyaca ünlü oyunun mobil platformlar için çok yakın bir zamanda çıkabileceğini belirtti. Battle Royale oyunlarının öncülerinden olan EA yapımı oyun, görünüşe göre hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi gözüküyor. Oyunun Nintendo Switch versiyonu içinde çalışmalarını sürdüler Electronic Arts böylece oyunu her platforma çıkartma hedefine bir nebze olsun daha yaklaşmak istiyor.
Özellikle oyun dünyasındaki en büyük rakipleri olan Fortnite, PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil platformlar içerisinde yer alması Electronic Arts‘ı bu yönde bir gelişime teşvik etmiş gibi gözüküyor. Ancak Electroinc Arts oyunu en sıkıntısız haliyle piyasaya sürmek istiyor. Firma gelen bilgilere göre oyunu başlangıçta her ülkeye aynı anda sunmayacak. Oyunun test aşaması için belli ülkelerde erişime açılması düşünülürken, gelen geri dönüşlere göre geliştirmelerin devam edilmesi planlanıyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan aksiyon oyununun, ilerleyen günlerde bizlere daha fazla detaylar vermesi bekleniyor. Bakalım Apex Legends mobil platformlara ilk çıktığı gün yarattığı etkiyi yaratabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Genel
The Last of Us Part 2 satış rekoru kırdı!
Naughty Dog tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan The Last of Us Part 2 için satış rakamları gelmeye başladı. Birleşik Krallık‘tan elde edilen verilere göre oyun şimdiden PlayStation 4 tarihine geçmeyi başardı.
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PlayStation 3 oyun konsollarında ilk kez 7 sene önce karşımıza The Last of Us’ın yeni oyunu, 19 Haziran‘da satışa sunuldu. Dünya genelinde yoğun ilgi gören oyun, yüksek satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Video oyun siteleri ve dergileri tarafından oldukça yüksek puanlara layık görülen yapım, öte yandan Metacritic’teki oyun severler tarafından çok düşük puan almış durumda.
GamesIndustry’de yayınlanan rapora bakıldığında Birleşik Krallık genelinde en büyük açılış yapan PS4 oyunu The Last of Us Part 2 oldu. Daha önce bu rekoru yine bir Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief’s End kırmıştı ve liste başına yerleşmişti. Ancak The Last of Us 2’nin yüzde 1 oranında daha fazla satış yaptığını da belirtmek gerekiyor.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü itibarıyla biten haftada The Last of Us Part II birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Ring Fit Adventure ve üçüncü sırayı da FIFA 20 kapmış. Bir diğer ilginç detay ise Eylül ayında yedinci yaşına basacak olan Grand Theft Auto 5 oyununun altıncı sırada kendisine yer bulmuş olması.
Yapımcı Neil Druckmann, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak,“Çıkış saatinden sadece birkaç saat sonra The Last of Us Part II’nin kullanıcı inceleme sayısı ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktı. Bu tutkuya bayılıyorum!” şeklinde konuştu.
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GFK verilerine göre Birleşik Krallık’ta en çok satılan 10 oyun
- The Last of Us Part 2
- Ring Fit Adventure
- FIFA 20
- Mario Kart 8: Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft (Switch)
- 51 Worldwide Games
- Pokemon Shield
- Star Wars Jedi: Fallen Order